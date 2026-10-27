https://1prime.ru/20261027/sberbank-874637805.html

Сбербанк повысил ставку по накопительному счету

Сбербанк повысил ставку по накопительному счету - 27.10.2026, ПРАЙМ

Сбербанк повысил ставку по накопительному счету

Сбербанк с 27 октября повысил ставку по накопительному счету на 1 процентный пункт, таким образом с учетом "приветственной надбавки" она составит 14,5% годовых, | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T11:14+0300

2026-10-27T11:14+0300

2026-10-27T11:17+0300

банки

финансы

сбербанк

банк россии

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874637805.jpg?1793089049

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Сбербанк с 27 октября повысил ставку по накопительному счету на 1 процентный пункт, таким образом с учетом "приветственной надбавки" она составит 14,5% годовых, следует из сообщения из пресс-релиза кредитной организации. "С 27 октября "Сбер" повысил ставку по накопительному счету до 14,5% годовых. Такая ставка доступна не только при открытии первого продукта, но и повторном открытии благодаря возможности повышать базовую ставку за счет надбавок", - сказано там. Уточняется, что теперь при открытии первого счета в первые два месяца базовая ставка составляет 7,5%, а приветственная надбавка - 7%. До того базовая ставка составляла 6,5%. Банк России по итогам последнего заседания совета директоров в прошлую пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, сбербанк, банк россии