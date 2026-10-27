https://1prime.ru/20261027/sberbank-874637805.html
Сбербанк повысил ставку по накопительному счету
Сбербанк повысил ставку по накопительному счету - 27.10.2026, ПРАЙМ
Сбербанк повысил ставку по накопительному счету
Сбербанк с 27 октября повысил ставку по накопительному счету на 1 процентный пункт, таким образом с учетом "приветственной надбавки" она составит 14,5% годовых, | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T11:14+0300
2026-10-27T11:14+0300
2026-10-27T11:17+0300
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Сбербанк с 27 октября повысил ставку по накопительному счету на 1 процентный пункт, таким образом с учетом "приветственной надбавки" она составит 14,5% годовых, следует из сообщения из пресс-релиза кредитной организации. "С 27 октября "Сбер" повысил ставку по накопительному счету до 14,5% годовых. Такая ставка доступна не только при открытии первого продукта, но и повторном открытии благодаря возможности повышать базовую ставку за счет надбавок", - сказано там. Уточняется, что теперь при открытии первого счета в первые два месяца базовая ставка составляет 7,5%, а приветственная надбавка - 7%. До того базовая ставка составляла 6,5%. Банк России по итогам последнего заседания совета директоров в прошлую пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.
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банки, финансы, сбербанк, банк россии
Банки, Финансы, Сбербанк, Банк России
Сбербанк повысил ставку по накопительному счету
Сбербанк с 27 октября повысил ставку по накопительному счету до 14,5% вместе с надбавкой
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Сбербанк с 27 октября повысил ставку по накопительному счету на 1 процентный пункт, таким образом с учетом "приветственной надбавки" она составит 14,5% годовых, следует из сообщения из пресс-релиза кредитной организации.
"С 27 октября "Сбер" повысил ставку по накопительному счету до 14,5% годовых. Такая ставка доступна не только при открытии первого продукта, но и повторном открытии благодаря возможности повышать базовую ставку за счет надбавок", - сказано там.
Уточняется, что теперь при открытии первого счета в первые два месяца базовая ставка составляет 7,5%, а приветственная надбавка - 7%.
До того базовая ставка составляла 6,5%.
Банк России по итогам последнего заседания совета директоров в прошлую пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.