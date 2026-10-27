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Сбербанк подал иск к ведущему российскому лесопредприятию

Сбербанк подал иск к ведущему российскому лесопредприятию - 27.10.2026, ПРАЙМ

Сбербанк подал иск к ведущему российскому лесопредприятию

ПАО "Сбербанк" подало иск к ведущему российскому предприятию лесной промышленности "Соликамскбумпром" о взыскании кредитной задолженности в размере 1,7... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T18:16+0300

2026-10-27T18:16+0300

2026-10-27T18:16+0300

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ПЕРМЬ, 27 окт - ПРАЙМ. ПАО "Сбербанк" подало иск к ведущему российскому предприятию лесной промышленности "Соликамскбумпром" о взыскании кредитной задолженности в размере 1,7 миллиарда рублей, следует из данных судебной картотеки. "Иск подан к АО "Соликамскбумпром", ООО "Соликамская ТЭЦ", ООО "Верхнекамье-Лес", ООО "Красновишерск Лес", АО "Кочеволес". Сумма исковых требований 1 726 246 968,11", - указано в электронной карточке дела. По данным пресс-службы пермского арбитражного суда, задолженность образовалась по договорам об открытии в банке возобновляемой кредитной линии с заемщиком АО "Соликамскбумпром". Обязательства по уплате основного долга, процентов за пользование кредитом заемщиком не были исполнены. Также в документах фигурирует четыре предприятия, которые являлись поручителями. Судебное разбирательство начнется 15 декабря, следует из документов суда. АО "Соликамскбумпром" - ведущее предприятие лесной промышленности России с полным циклом заготовки и глубокой переработки древесины, включено в перечень системообразующих организаций страны и Пермского края.

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