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Сбор турналога в России за первое полугодие вырос на 60%

Сбор турналога в России за первое полугодие вырос на 60% - 27.10.2026, ПРАЙМ

Сбор турналога в России за первое полугодие вырос на 60%

Сбор туристического налога в России по результатам первого полугодия 2026 года увеличился на 60% и составил 5,2 миллиарда рублей, сообщил директор департамента... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T18:22+0300

2026-10-27T18:22+0300

2026-10-27T18:22+0300

туризм

бизнес

краснодарский край

санкт-петербург

московская область

совет федерации

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Сбор туристического налога в России по результатам первого полугодия 2026 года увеличился на 60% и составил 5,2 миллиарда рублей, сообщил директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития РФ Георгий Груша. "За первое полугодие сумма подлежащая уплате - 5,2 миллиарда, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Груша в рамках круглого стола в Совете Федерации по теме турналога. По его словам, в основном это четыре крупнейших туристических региона страны, на чью долю приходится более 50% исчисленных сумм - Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ставропольский край и Московская область. Груша напомнил, что только за весь 2025 год было собрано 7,1 миллиарда рублей.

краснодарский край

санкт-петербург

московская область

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туризм, бизнес, краснодарский край, санкт-петербург, московская область, совет федерации