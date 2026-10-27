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Сбор турналога в России за первое полугодие вырос на 60% - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Сбор турналога в России за первое полугодие вырос на 60%
Сбор турналога в России за первое полугодие вырос на 60% - 27.10.2026, ПРАЙМ
Сбор турналога в России за первое полугодие вырос на 60%
Сбор туристического налога в России по результатам первого полугодия 2026 года увеличился на 60% и составил 5,2 миллиарда рублей, сообщил директор департамента... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T18:22+0300
2026-10-27T18:22+0300
туризм
бизнес
краснодарский край
санкт-петербург
московская область
совет федерации
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Сбор туристического налога в России по результатам первого полугодия 2026 года увеличился на 60% и составил 5,2 миллиарда рублей, сообщил директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития РФ Георгий Груша. "За первое полугодие сумма подлежащая уплате - 5,2 миллиарда, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Груша в рамках круглого стола в Совете Федерации по теме турналога. По его словам, в основном это четыре крупнейших туристических региона страны, на чью долю приходится более 50% исчисленных сумм - Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ставропольский край и Московская область. Груша напомнил, что только за весь 2025 год было собрано 7,1 миллиарда рублей.
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туризм, бизнес, краснодарский край, санкт-петербург, московская область, совет федерации
Туризм, Бизнес, Краснодарский край, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Московская область, Совет Федерации
18:22 27.10.2026
 
Сбор турналога в России за первое полугодие вырос на 60%

МЭР: сбор турналога в России в первом полугодии вырос на 60%

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Сбор туристического налога в России по результатам первого полугодия 2026 года увеличился на 60% и составил 5,2 миллиарда рублей, сообщил директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития РФ Георгий Груша.
"За первое полугодие сумма подлежащая уплате - 5,2 миллиарда, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Груша в рамках круглого стола в Совете Федерации по теме турналога.
По его словам, в основном это четыре крупнейших туристических региона страны, на чью долю приходится более 50% исчисленных сумм - Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ставропольский край и Московская область.
Груша напомнил, что только за весь 2025 год было собрано 7,1 миллиарда рублей.
 
ТуризмБизнесКраснодарский крайСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМосковская областьСовет Федерации
 
 
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