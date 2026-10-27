Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Севастополе рассказали о работе над стабилизацией графика энергоснабжения - 27.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261027/sevastopol-874637055.html
В Севастополе рассказали о работе над стабилизацией графика энергоснабжения
В Севастополе рассказали о работе над стабилизацией графика энергоснабжения - 27.10.2026, ПРАЙМ
В Севастополе рассказали о работе над стабилизацией графика энергоснабжения
Энергетики предпринимают все возможное для стабилизации энергоснабжения Севастополя, где применяется временный график подачи электричества для ликвидации... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T11:02+0300
2026-10-27T11:05+0300
севастополь
михаил развожаев
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874637055.jpg?1793088333
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - ПРАЙМ. Энергетики предпринимают все возможное для стабилизации энергоснабжения Севастополя, где применяется временный график подачи электричества для ликвидации перегруза сетей, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В понедельник пресс-служба компании "Севастопольэнерго" предупредила о введении в Севастополе временного графика подачи электроэнергии для ликвидации перегруза сетей и недопущения аварии в энергосистеме. Свет подают по графику "два через шесть". "Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию и вернуть электроснабжение в привычный режим", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс", отметив, что ограничения могут продлиться несколько дней. Он объяснил это аварийной ситуацией за пределами региона, добавив, что есть вероятность, что применяемый сейчас график подачи электроэнергии выдерживать во вторник не получится. Губернатор попросил сократить пользование мощными электроприборами, лифтами и заранее зарядить телефоны и пауэрбанки.
севастополь
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
севастополь, михаил развожаев
СЕВАСТОПОЛЬ, Михаил Развожаев
11:02 27.10.2026 (обновлено: 11:05 27.10.2026)
 
В Севастополе рассказали о работе над стабилизацией графика энергоснабжения

Развожаев: энергетики делают все для стабилизации энергоснабжения Севастополя

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - ПРАЙМ. Энергетики предпринимают все возможное для стабилизации энергоснабжения Севастополя, где применяется временный график подачи электричества для ликвидации перегруза сетей, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В понедельник пресс-служба компании "Севастопольэнерго" предупредила о введении в Севастополе временного графика подачи электроэнергии для ликвидации перегруза сетей и недопущения аварии в энергосистеме. Свет подают по графику "два через шесть".
"Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию и вернуть электроснабжение в привычный режим", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс", отметив, что ограничения могут продлиться несколько дней.
Он объяснил это аварийной ситуацией за пределами региона, добавив, что есть вероятность, что применяемый сейчас график подачи электроэнергии выдерживать во вторник не получится.
Губернатор попросил сократить пользование мощными электроприборами, лифтами и заранее зарядить телефоны и пауэрбанки.
 
СЕВАСТОПОЛЬМихаил Развожаев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала