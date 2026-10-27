https://1prime.ru/20261027/sevastopol-874637055.html
В Севастополе рассказали о работе над стабилизацией графика энергоснабжения
В Севастополе рассказали о работе над стабилизацией графика энергоснабжения - 27.10.2026, ПРАЙМ
В Севастополе рассказали о работе над стабилизацией графика энергоснабжения
Энергетики предпринимают все возможное для стабилизации энергоснабжения Севастополя, где применяется временный график подачи электричества для ликвидации... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T11:02+0300
2026-10-27T11:02+0300
2026-10-27T11:05+0300
севастополь
михаил развожаев
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874637055.jpg?1793088333
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - ПРАЙМ. Энергетики предпринимают все возможное для стабилизации энергоснабжения Севастополя, где применяется временный график подачи электричества для ликвидации перегруза сетей, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В понедельник пресс-служба компании "Севастопольэнерго" предупредила о введении в Севастополе временного графика подачи электроэнергии для ликвидации перегруза сетей и недопущения аварии в энергосистеме. Свет подают по графику "два через шесть". "Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию и вернуть электроснабжение в привычный режим", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс", отметив, что ограничения могут продлиться несколько дней. Он объяснил это аварийной ситуацией за пределами региона, добавив, что есть вероятность, что применяемый сейчас график подачи электроэнергии выдерживать во вторник не получится. Губернатор попросил сократить пользование мощными электроприборами, лифтами и заранее зарядить телефоны и пауэрбанки.
севастополь
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев
СЕВАСТОПОЛЬ, Михаил Развожаев
В Севастополе рассказали о работе над стабилизацией графика энергоснабжения
Развожаев: энергетики делают все для стабилизации энергоснабжения Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - ПРАЙМ. Энергетики предпринимают все возможное для стабилизации энергоснабжения Севастополя, где применяется временный график подачи электричества для ликвидации перегруза сетей, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В понедельник пресс-служба компании "Севастопольэнерго" предупредила о введении в Севастополе временного графика подачи электроэнергии для ликвидации перегруза сетей и недопущения аварии в энергосистеме. Свет подают по графику "два через шесть".
"Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию и вернуть электроснабжение в привычный режим", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс", отметив, что ограничения могут продлиться несколько дней.
Он объяснил это аварийной ситуацией за пределами региона, добавив, что есть вероятность, что применяемый сейчас график подачи электроэнергии выдерживать во вторник не получится.
Губернатор попросил сократить пользование мощными электроприборами, лифтами и заранее зарядить телефоны и пауэрбанки.