https://1prime.ru/20261027/sevastopol-874637055.html

В Севастополе рассказали о работе над стабилизацией графика энергоснабжения

В Севастополе рассказали о работе над стабилизацией графика энергоснабжения - 27.10.2026, ПРАЙМ

В Севастополе рассказали о работе над стабилизацией графика энергоснабжения

Энергетики предпринимают все возможное для стабилизации энергоснабжения Севастополя, где применяется временный график подачи электричества для ликвидации... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T11:02+0300

2026-10-27T11:02+0300

2026-10-27T11:05+0300

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - ПРАЙМ. Энергетики предпринимают все возможное для стабилизации энергоснабжения Севастополя, где применяется временный график подачи электричества для ликвидации перегруза сетей, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В понедельник пресс-служба компании "Севастопольэнерго" предупредила о введении в Севастополе временного графика подачи электроэнергии для ликвидации перегруза сетей и недопущения аварии в энергосистеме. Свет подают по графику "два через шесть". "Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию и вернуть электроснабжение в привычный режим", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс", отметив, что ограничения могут продлиться несколько дней. Он объяснил это аварийной ситуацией за пределами региона, добавив, что есть вероятность, что применяемый сейчас график подачи электроэнергии выдерживать во вторник не получится. Губернатор попросил сократить пользование мощными электроприборами, лифтами и заранее зарядить телефоны и пауэрбанки.

севастополь

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севастополь, михаил развожаев