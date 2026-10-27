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Вексельберг призвал выработать новые подходы для сотрудничества с Африкой
Вексельберг призвал выработать новые подходы для сотрудничества с Африкой - 27.10.2026, ПРАЙМ
Вексельберг призвал выработать новые подходы для сотрудничества с Африкой
России необходимо выработать новые подходы для структурирования сотрудничества с африканскими странами, такое мнение высказал председатель совета директоров ГК... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T12:33+0300
2026-10-27T12:33+0300
2026-10-27T12:36+0300
россия
юар
виктор вексельберг
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. России необходимо выработать новые подходы для структурирования сотрудничества с африканскими странами, такое мнение высказал председатель совета директоров ГК "Ренова" Виктор Вексельберг, который возглавил российскую часть Делового совета "Россия - ЮАР" при Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ. "Мне кажется, сегодняшняя ситуация связана с определенной перезагрузкой и переосмыслением места России в мире, с переходом к многополярному миру, с ростом конкуренции на африканских площадках. Все эти факторы требуют от нас выработки новых подходов, новых схем и структурирования новых отношений", - сказал он на расширенном заседании Делового совета "Россия - ЮАР" при ТПП РФ. Он выразил уверенность, что заседание Делового совета пройдет с выработкой конкретных предложений для правительственных организаций и общественных организаций, которые работают, в частности, в ЮАР. Расширенное заседание Делового совета организовано в дни проведения экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка", что позволило обеспечить очное участие представителей южноафриканского бизнеса.
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россия, юар, виктор вексельберг
РОССИЯ, ЮАР, Виктор Вексельберг
Вексельберг призвал выработать новые подходы для сотрудничества с Африкой
Вексельберг: конкуренция на африканских площадках требует от России новых подходов
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. России необходимо выработать новые подходы для структурирования сотрудничества с африканскими странами, такое мнение высказал председатель совета директоров ГК "Ренова" Виктор Вексельберг, который возглавил российскую часть Делового совета "Россия - ЮАР" при Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ.
"Мне кажется, сегодняшняя ситуация связана с определенной перезагрузкой и переосмыслением места России в мире, с переходом к многополярному миру, с ростом конкуренции на африканских площадках. Все эти факторы требуют от нас выработки новых подходов, новых схем и структурирования новых отношений", - сказал он на расширенном заседании Делового совета "Россия - ЮАР" при ТПП РФ.
Он выразил уверенность, что заседание Делового совета пройдет с выработкой конкретных предложений для правительственных организаций и общественных организаций, которые работают, в частности, в ЮАР.
Расширенное заседание Делового совета организовано в дни проведения экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка", что позволило обеспечить очное участие представителей южноафриканского бизнеса.