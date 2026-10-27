https://1prime.ru/20261027/sinara-874597544.html

В инвестбанке "Синара" объяснили, почему у золота скоро будет две цены

В инвестбанке "Синара" объяснили, почему у золота скоро будет две цены - 27.10.2026, ПРАЙМ

В инвестбанке "Синара" объяснили, почему у золота скоро будет две цены

Частные запасы золота в Сингапуре выросли в 16 раз за десять лет и превысили 800 тонн, причем основная часть прироста пришлась на инвесторов из Европы. Как... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T06:06+0300

2026-10-27T06:06+0300

2026-10-27T06:06+0300

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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Частные запасы золота в Сингапуре выросли в 16 раз за десять лет и превысили 800 тонн, причем основная часть прироста пришлась на инвесторов из Европы. Как рассказал агентству "Прайм" персональный брокер премиального обслуживания Инвестбанка "Синара" Илья Соколов, это свидетельствует о смене географии доверия, которая опережает смену географии цены.По его словам, физический рынок золота дает лишь 0,3% стоимости бумажного сегмента, а цена формируется преимущественно на LBMA, где ликвидность обеспечивают запасы в лондонских хранилищах. Переток слитков на котировки напрямую не влияет, но измеряет то, чего котировки не измеряют — доверие частного капитала к западной инфраструктуре хранения. "Это не паническое бегство, а дозревание среды — признак системного решения", — подчеркнул эксперт.Сингапур строит параллельную инфраструктуру для инвесторов, Гонконг к 2027 году обещает центральный клиринг золота и фьючерс в юанях. Параллельно государства репатриируют резервы: Индия вернула из США и Британии 104 тонны, Польша — около 100 тонн из Лондона, Турция вывезла золото из хранилищ ФРС.Соколов предупреждает: если вывод частного металла сохранится, лондонские хранилища — основа ликвидности LBMA — будут наполняться всё менее "текучим" золотом. В стрессовых сценариях это означает более глубокие азиатские премии, а в предельном — расхождение "складской" и "бумажной" цены. "Золото с бумажным покрытием и металл с физической поставкой в нейтральной юрисдикции — всё более разные инструменты", — резюмировал эксперт.

https://1prime.ru/20261022/zoloto-874516987.html

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золото, сингапур, банки, финансы, "синара", гонконг, европа