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В Сингапуре могут расширить налоговые льготы для работающих пенсионеров

В Сингапуре могут расширить налоговые льготы для работающих пенсионеров - 27.10.2026, ПРАЙМ

В Сингапуре могут расширить налоговые льготы для работающих пенсионеров

Власти Сингапура могут разработать меры финансовой поддержки для работающих пенсионеров, в том числе предоставить налоговые льготы, пишет местная газета Straits | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T12:37+0300

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Власти Сингапура могут разработать меры финансовой поддержки для работающих пенсионеров, в том числе предоставить налоговые льготы, пишет местная газета Straits Times. Ранее Straits Times сообщала, что власти намерены повысить пенсионный возраст до 65 лет с первого января 2029 года, а возраст повторного трудоустройства – до 70 лет в рамках мер, направленных на создание рабочих мест, ориентированных на пожилое население. "Рабочая группа (по трудоустройству пожилых людей - ред.) рекомендует снизить налоговое бремя для пожилых людей, расширив льготы для пожилых работников, трудящихся после достижения установленного законом пенсионного возраста и возраста повторного трудоустройства", - пишет Straits Times. По словам представителей рабочей группы, такие меры повысили бы заработную плату пенсионеров и побудили бы их дольше оставаться на работе. Работодатели в Сингапуре также должны выплачивать единовременное денежное пособие в качестве помощи при трудоустройстве (EAP) пожилым работникам, если организация не может найти для них подходящую работу. "Рабочая группа предложила обновить минимальные размеры EAP, чтобы обеспечить надлежащую поддержку пожилым работникам, которые не были повторно трудоустроены",- пишет газета. В июле этого года власти Сингапура уже повышали пенсионный возраст до 64 лет, а максимальный возраст повторного трудоустройства - до 69 лет.

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мировая экономика, сингапур