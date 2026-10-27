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Словакия продолжит закупки российского газа - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Словакия продолжит закупки российского газа
Словакия продолжит закупки российского газа - 27.10.2026, ПРАЙМ
Словакия продолжит закупки российского газа
Словакия продолжит закупки российского газа, пока для этого существует такая юридическая возможность, заявил замминистра экономики республики Владимир Шимоняк... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T00:23+0300
2026-10-27T00:23+0300
газ
россия
словакия
москва
ес
минобрнауки
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Словакия продолжит закупки российского газа, пока для этого существует такая юридическая возможность, заявил замминистра экономики республики Владимир Шимоняк по итогам заседания российско-словацкой межправительственной комиссии. "Мы уважаем все ограничения, которые вытекают из права ЕС. На данный момент правовой статус таков, какой он есть. До тех пор, пока существует юридическая возможность покупать российский газ, мы будем рады продолжать его покупать. Что касается дальнейшего будущего, то это предмет переговоров. Мы стараемся отстаивать эти наши интересы в том числе и в среде Европейского союза", - сказал чиновник в интервью "Известиям". По его словам, Братислава также намерена продолжать закупки российского ядерного топлива. "Мы планируем закупать дальше. Существующие партнерские отношения носят долгосрочный характер и, я считаю, надежно выполняются. Ядерное топливо не является предметом санкций - ни действующих, ни планируемых. В этом смысле мы планируем и дальше продолжать данное сотрудничество", - отметил он. Как уточнил заместитель министра, Братислава придерживается той позиции, что санкции не должны наносить Словакии такой ущерб, какой они в ряде случаев наносили до сих пор. Заседание российско-словацкой межправкомиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству прошло впервые почти за пять лет в Москве. С российской стороны комиссию возглавил глава Минобрнауки России Валерий Фальков. Словацкую делегацию возглавил министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрий Бланар.
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газ, россия, словакия, москва, ес, минобрнауки
Газ, РОССИЯ, СЛОВАКИЯ, МОСКВА, ЕС, Минобрнауки
00:23 27.10.2026
 
Словакия продолжит закупки российского газа

Замминистра экономики Шимоняк: Словакия продолжит закупки российского газа

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Словакия продолжит закупки российского газа, пока для этого существует такая юридическая возможность, заявил замминистра экономики республики Владимир Шимоняк по итогам заседания российско-словацкой межправительственной комиссии.
"Мы уважаем все ограничения, которые вытекают из права ЕС. На данный момент правовой статус таков, какой он есть. До тех пор, пока существует юридическая возможность покупать российский газ, мы будем рады продолжать его покупать. Что касается дальнейшего будущего, то это предмет переговоров. Мы стараемся отстаивать эти наши интересы в том числе и в среде Европейского союза", - сказал чиновник в интервью "Известиям".
По его словам, Братислава также намерена продолжать закупки российского ядерного топлива.
"Мы планируем закупать дальше. Существующие партнерские отношения носят долгосрочный характер и, я считаю, надежно выполняются. Ядерное топливо не является предметом санкций - ни действующих, ни планируемых. В этом смысле мы планируем и дальше продолжать данное сотрудничество", - отметил он.
Как уточнил заместитель министра, Братислава придерживается той позиции, что санкции не должны наносить Словакии такой ущерб, какой они в ряде случаев наносили до сих пор.
Заседание российско-словацкой межправкомиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству прошло впервые почти за пять лет в Москве. С российской стороны комиссию возглавил глава Минобрнауки России Валерий Фальков. Словацкую делегацию возглавил министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрий Бланар.
 
ГазРОССИЯСЛОВАКИЯМОСКВАЕСМинобрнауки
 
 
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