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Американские авиакомпании сэкономят на похудевших пассажирах, пишет NYT

Американские авиакомпании сэкономят на похудевших пассажирах, пишет NYT - 27.10.2026, ПРАЙМ

Американские авиакомпании сэкономят на похудевших пассажирах, пишет NYT

Только четыре крупнейшие авиакомпании США могут сэкономить до 580 миллионов долларов в год на топливе благодаря снижению веса пассажиров, принимающих модные... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T12:21+0300

2026-10-27T12:21+0300

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Только четыре крупнейшие авиакомпании США могут сэкономить до 580 миллионов долларов в год на топливе благодаря снижению веса пассажиров, принимающих модные препараты для похудения, сообщает газета New York Times, со ссылкой на исследование финансовой компании Jefferies. "Четыре крупнейшие американские авиакомпании, American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines и United Airlines, могли бы вместе сэкономить до 580 миллионов долларов в год на топливе благодаря препаратам для снижения веса, связанным с GLP-1", - пишет газета. Глюкагоноподобный пептид-1 (GLP-1, ГПП-1), или энтероглюкагон — гормон, вырабатывающийся в кишечнике в ответ на прием пищи. При лечении сахарного диабета и ожирения применяются синтетические агонисты рецептора ГПП-1. По данным, которые приводит New York Times, в ноябре прошлого года каждый восьмой взрослый американец сообщил, что принимает препарат - агонист рецептора GLP-1. К таковым в том числе относится популярный "Оземпик". А пассажиры с меньшим весом уменьшают нагрузку на самолет, что снижает расходы на топливо, поясняет издание. Топливо в свою очередь - одна из крупнейших статей расходов авиакомпаний, уточняет газета. По оценке Jefferies, эти четыре перевозчика вместе израсходуют 16 миллиардов галлонов топлива по итогам текущего года общей стоимостью 38,6 миллиарда долларов, что составляет почти 20% их совокупных расходов. Jefferies не ожидает, что авиакомпании начнут закупать меньше топлива из-за распространения препаратов для похудения, однако снижение веса пассажиров может постепенно влиять на экономику перевозок и дополнительные доходы, например от продажи еды на борту, пишет газета. Согласно исследованию, потенциальная экономия за счет снижения веса пассажиров составит около 1,5% топливных затрат. Аналитики также подсчитали, что уменьшение массы самолета на 2% может увеличить прибыль на акцию у компании примерно на 4%. Авиакомпании давно стараются сократить массу самолетов ради экономии топлива, отмечает издание. Например, около 40 лет назад American Airlines убирала по одной оливке из салата каждого пассажира, что позволило экономить 40 тысяч долларов в год на расходах на питание и топливо.

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бизнес, мировая экономика, сша, new york times, american airlines, united airlines