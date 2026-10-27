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СМИ: союзники Киева пообещали выделить ему в 2027 году 4 миллиарда евро

СМИ: союзники Киева пообещали выделить ему в 2027 году 4 миллиарда евро - 27.10.2026, ПРАЙМ

СМИ: союзники Киева пообещали выделить ему в 2027 году 4 миллиарда евро

Союзники Киева, не входящие в ЕС, пообещали выделить ему в 2027 году 4 миллиарда евро против 19 миллиардов в этом году - то есть почти в пять раз меньше,... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T20:26+0300

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БРЮССЕЛЬ, 27 окт - ПРАЙМ. Союзники Киева, не входящие в ЕС, пообещали выделить ему в 2027 году 4 миллиарда евро против 19 миллиардов в этом году - то есть почти в пять раз меньше, сообщает газета Financial Times со ссылкой на прогноз Еврокомиссии."Согласно прогнозу Еврокомиссии, с которым ознакомилась Financial Times, союзники Киева за пределами ЕС пока пообещали выделить на следующий год лишь 4 миллиарда евро против 19 миллиардов евро в 2026 году", - говорится в материале.Как следует из прогноза, совокупный вклад четырех стран, входящих в G7, – США, Великобритании, Канады и Японии — "составит всего 1 миллиард евро", подчеркивает газета.В связи с этим, как пишет FT, Брюссель давит на партнеров по G7, не входящих в Евросоюз, пытаясь добиться увеличения финансирования Киева на фоне дефицита в 70 миллиардов евро, с которым он столкнется в следующем году."Брюссель не намерен самостоятельно покрывать дефицит, образовавшийся из-за недостаточной помощи других союзников, и оказывает дипломатическое давление на Оттаву, Токио и Лондон, добиваясь увеличения их взносов", - говорится в публикации.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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мировая экономика, газ, киев, сша, великобритания, ес, financial times