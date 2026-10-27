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SNOC удвоила объемы добычи газа на месторождении Хедейба
SNOC удвоила объемы добычи газа на месторождении Хедейба - 27.10.2026, ПРАЙМ
SNOC удвоила объемы добычи газа на месторождении Хедейба
Национальная нефтяная корпорация Шарджи (SNOC) более чем удвоила объемы добычи природного газа после завершения первого этапа разработки газоконденсатного... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T21:32+0300
2026-10-27T21:32+0300
2026-10-27T21:32+0300
газ
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874670547.jpg?1793125953
ДУБАЙ, 27 окт - ПРАЙМ. Национальная нефтяная корпорация Шарджи (SNOC) более чем удвоила объемы добычи природного газа после завершения первого этапа разработки газоконденсатного месторождения Хедейба, сообщается в пресс-релизе SNOC.
"Этот крупный местный энергетический ресурс уже более чем вдвое увеличил текущую добычу газа компанией, что укрепит долгосрочную энергетическую безопасность Шарджи", - сообщается в пресс-релизе SNOC.
Сухопутное газоконденсатное месторождение Хедейба было открыто в 2024 году. В 2025 SNOC объявила об увеличении запасов газа на месторождении после бурения скважины Хедейба-02.
Ожидается, что добыча на месторождении Хедейба достигнет плато к 2028 году, отмечается в пресс-релизе.
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газ
SNOC удвоила объемы добычи газа на месторождении Хедейба
SNOC более чем вдвое увеличила добычу газа на месторождении Хедейба
ДУБАЙ, 27 окт - ПРАЙМ. Национальная нефтяная корпорация Шарджи (SNOC) более чем удвоила объемы добычи природного газа после завершения первого этапа разработки газоконденсатного месторождения Хедейба, сообщается в пресс-релизе SNOC.
"Этот крупный местный энергетический ресурс уже более чем вдвое увеличил текущую добычу газа компанией, что укрепит долгосрочную энергетическую безопасность Шарджи", - сообщается в пресс-релизе SNOC.
Сухопутное газоконденсатное месторождение Хедейба было открыто в 2024 году. В 2025 SNOC объявила об увеличении запасов газа на месторождении после бурения скважины Хедейба-02.
Ожидается, что добыча на месторождении Хедейба достигнет плато к 2028 году, отмечается в пресс-релизе.