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SNOC удвоила объемы добычи газа на месторождении Хедейба

SNOC удвоила объемы добычи газа на месторождении Хедейба - 27.10.2026, ПРАЙМ

SNOC удвоила объемы добычи газа на месторождении Хедейба

Национальная нефтяная корпорация Шарджи (SNOC) более чем удвоила объемы добычи природного газа после завершения первого этапа разработки газоконденсатного... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T21:32+0300

2026-10-27T21:32+0300

2026-10-27T21:32+0300

газ

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ДУБАЙ, 27 окт - ПРАЙМ. Национальная нефтяная корпорация Шарджи (SNOC) более чем удвоила объемы добычи природного газа после завершения первого этапа разработки газоконденсатного месторождения Хедейба, сообщается в пресс-релизе SNOC. "Этот крупный местный энергетический ресурс уже более чем вдвое увеличил текущую добычу газа компанией, что укрепит долгосрочную энергетическую безопасность Шарджи", - сообщается в пресс-релизе SNOC. Сухопутное газоконденсатное месторождение Хедейба было открыто в 2024 году. В 2025 SNOC объявила об увеличении запасов газа на месторождении после бурения скважины Хедейба-02. Ожидается, что добыча на месторождении Хедейба достигнет плато к 2028 году, отмечается в пресс-релизе.

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