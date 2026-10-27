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В Соцфонде рассказали о пособии для семей с приграничных территорий - 27.10.2026, ПРАЙМ
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В Соцфонде рассказали о пособии для семей с приграничных территорий
В Соцфонде рассказали о пособии для семей с приграничных территорий - 27.10.2026, ПРАЙМ
В Соцфонде рассказали о пособии для семей с приграничных территорий
Российские семьи, временно отселенные с приграничных территорий, могут оформить единое пособие по упрощенным правилам, сообщили в Соцфонде. | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T12:44+0300
2026-10-27T12:44+0300
россия
общество
выплаты
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874643049.jpg?1793094243
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Российские семьи, временно отселенные с приграничных территорий, могут оформить единое пособие по упрощенным правилам, сообщили в Соцфонде. "Семьи, временно отселенные с приграничных территорий, могут оформить единое пособие по упрощенным правилам. Если родитель признан безработным на день подачи заявления, доход ниже 8 МРОТ или превышение дохода над величиной регионального прожиточного минимума не препятствуют назначению выплаты", - говорится в сообщении в официальном канале Соцфонда на платформе "Макс". Уточняется, что при превышении дохода Соцфонд назначит пособие в размере 50% от регионального прожиточного минимума. При оценке нуждаемости не учитываются недвижимое имущество, оставшееся на территории эвакуации, а также движимое имущество, зарегистрированное на членов семьи. "При подаче заявления до 31 декабря 2026 года пособие может быть назначено с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года, если семья не получала его в текущем году", - отметили в ведомстве. Там добавили, что если семье уже назначали единое пособие в 2026 году, то оно может быть установлено с месяца, следующего за месяцем окончания периода выплаты в текущем году. Мера распространяется на тех, кто отселен с отдельных территорий Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, Крыма и Севастополя.
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192
40
192
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россия, общество , выплаты
РОССИЯ, Общество , выплаты
12:44 27.10.2026
 
В Соцфонде рассказали о пособии для семей с приграничных территорий

Соцфонд: семьи с приграничных территорий могут оформить единое пособие упрощенно

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Российские семьи, временно отселенные с приграничных территорий, могут оформить единое пособие по упрощенным правилам, сообщили в Соцфонде.
"Семьи, временно отселенные с приграничных территорий, могут оформить единое пособие по упрощенным правилам. Если родитель признан безработным на день подачи заявления, доход ниже 8 МРОТ или превышение дохода над величиной регионального прожиточного минимума не препятствуют назначению выплаты", - говорится в сообщении в официальном канале Соцфонда на платформе "Макс".
Уточняется, что при превышении дохода Соцфонд назначит пособие в размере 50% от регионального прожиточного минимума. При оценке нуждаемости не учитываются недвижимое имущество, оставшееся на территории эвакуации, а также движимое имущество, зарегистрированное на членов семьи.
"При подаче заявления до 31 декабря 2026 года пособие может быть назначено с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года, если семья не получала его в текущем году", - отметили в ведомстве.
Там добавили, что если семье уже назначали единое пособие в 2026 году, то оно может быть установлено с месяца, следующего за месяцем окончания периода выплаты в текущем году.
Мера распространяется на тех, кто отселен с отдельных территорий Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, Крыма и Севастополя.
 
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