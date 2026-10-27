Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США ликвидировали пять предполагаемых членов наркокартеля - 27.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261027/southcom-874668777.html
В США ликвидировали пять предполагаемых членов наркокартеля
В США ликвидировали пять предполагаемых членов наркокартеля - 27.10.2026, ПРАЙМ
В США ликвидировали пять предполагаемых членов наркокартеля
Южное командование вооруженных сил США (SOUTHCOM) сообщило о ликвидации пяти предполагаемых членов наркокартеля в результате высокоточного удара по судну в... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T20:20+0300
2026-10-27T20:20+0300
мировая экономика
общество
сша
карибское море
вашингтон
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874668777.jpg?1793121622
ВАШИНГТОН, 27 окт – ПРАЙМ. Южное командование вооруженных сил США (SOUTHCOM) сообщило о ликвидации пяти предполагаемых членов наркокартеля в результате высокоточного удара по судну в восточной части Тихого океана. "Двадцать седьмого октября под руководством Южного командования ВС США объединенная оперативная группа "Западное полушарие" нанесла смертоносный кинетический удар по скоростному катеру, следовавшему по установленным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана… В результате операции были ликвидированы пять наркотеррористов", - сообщило командование в соцсети X. В подтверждение проведенной операции командование также опубликовало кадры наблюдения за катером непосредственно перед его уничтожением. Кампания военных США по нанесению ударов по судам предполагаемых наркокартелей началась в начале сентября 2025 года в Карибском море и вскоре расширилась на Тихий океан. По данным подсчетов телеканала PBS и InSight Crime, за это время американские силы нанесли около 80 ударов, в результате которых погибли более 240 человек, которых в Вашингтоне называют "наркотеррористами".
сша
карибское море
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , сша, карибское море, вашингтон
Мировая экономика, Общество , США, Карибское море, ВАШИНГТОН
20:20 27.10.2026
 
В США ликвидировали пять предполагаемых членов наркокартеля

SOUTHCOM: в Тихом океане ликвидированы пять предполагаемых членов наркокартеля

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 27 окт – ПРАЙМ. Южное командование вооруженных сил США (SOUTHCOM) сообщило о ликвидации пяти предполагаемых членов наркокартеля в результате высокоточного удара по судну в восточной части Тихого океана.
"Двадцать седьмого октября под руководством Южного командования ВС США объединенная оперативная группа "Западное полушарие" нанесла смертоносный кинетический удар по скоростному катеру, следовавшему по установленным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана… В результате операции были ликвидированы пять наркотеррористов", - сообщило командование в соцсети X.
В подтверждение проведенной операции командование также опубликовало кадры наблюдения за катером непосредственно перед его уничтожением.
Кампания военных США по нанесению ударов по судам предполагаемых наркокартелей началась в начале сентября 2025 года в Карибском море и вскоре расширилась на Тихий океан. По данным подсчетов телеканала PBS и InSight Crime, за это время американские силы нанесли около 80 ударов, в результате которых погибли более 240 человек, которых в Вашингтоне называют "наркотеррористами".
 
Мировая экономикаОбществоСШАКарибское мореВАШИНГТОН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала