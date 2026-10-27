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В США ликвидировали пять предполагаемых членов наркокартеля

В США ликвидировали пять предполагаемых членов наркокартеля - 27.10.2026, ПРАЙМ

В США ликвидировали пять предполагаемых членов наркокартеля

Южное командование вооруженных сил США (SOUTHCOM) сообщило о ликвидации пяти предполагаемых членов наркокартеля в результате высокоточного удара по судну в... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T20:20+0300

2026-10-27T20:20+0300

2026-10-27T20:20+0300

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ВАШИНГТОН, 27 окт – ПРАЙМ. Южное командование вооруженных сил США (SOUTHCOM) сообщило о ликвидации пяти предполагаемых членов наркокартеля в результате высокоточного удара по судну в восточной части Тихого океана. "Двадцать седьмого октября под руководством Южного командования ВС США объединенная оперативная группа "Западное полушарие" нанесла смертоносный кинетический удар по скоростному катеру, следовавшему по установленным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана… В результате операции были ликвидированы пять наркотеррористов", - сообщило командование в соцсети X. В подтверждение проведенной операции командование также опубликовало кадры наблюдения за катером непосредственно перед его уничтожением. Кампания военных США по нанесению ударов по судам предполагаемых наркокартелей началась в начале сентября 2025 года в Карибском море и вскоре расширилась на Тихий океан. По данным подсчетов телеканала PBS и InSight Crime, за это время американские силы нанесли около 80 ударов, в результате которых погибли более 240 человек, которых в Вашингтоне называют "наркотеррористами".

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мировая экономика, общество , сша, карибское море, вашингтон