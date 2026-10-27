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В Совфеде предложили усилить контроль за пищевой продукцией - 27.10.2026, ПРАЙМ
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В Совфеде предложили усилить контроль за пищевой продукцией
В Совфеде предложили усилить контроль за пищевой продукцией - 27.10.2026, ПРАЙМ
В Совфеде предложили усилить контроль за пищевой продукцией
Применение принципов платформенной экономики в сфере доставки продуктов питания и готовой еды позволит усилить контроль за пищевой продукцией и предотвратить... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T00:41+0300
2026-10-27T00:41+0300
россия
бизнес
совет федерации
роспотребнадзор
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Применение принципов платформенной экономики в сфере доставки продуктов питания и готовой еды позволит усилить контроль за пищевой продукцией и предотвратить возможные риски для потребителей, сообщил член комитета по регламенту Совета Федерации Николай Ежов. "Сфера доставки продуктов питания и готовой еды — это рынок с оборотом более триллиона рублей и миллионами потребителей и одновременно часть платформенной экономики. Поэтому логично, чтобы в отрасли в полной мере применялись принципы платформенного регулирования. Это поможет усилить контроль за пищевой продукцией и предотвратить возможные риски для потребителей", — пояснил "Известиям" Николай Ежов. По его словам, следующим шагом в усилении контроля должна стать разработка отраслевого меморандума, который закрепит передовые практики проверки поставщиков, контроля качества продукции и защиты прав потребителей. Кроме того, документ станет инструментом добровольного повышения качества сервиса для всех участников рынка. Помимо этого, глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов заявил, что предложенные сенаторами меры — важный шаг для обеспечения безопасности граждан и очищения рынка от недобросовестных производителей и поставщиков. Сервисы доставки и торговые сети могут выступать фильтром, самостоятельно проверяя своих контрагентов и полностью закрывая доступ к заказам для нарушителей и фальсификаторов. "Проверка контрагентов поможет обеспечить потребителей качественной и безопасной продукцией, и в торговых сетях такой подход уже реализован. Сети применяют в категории готовой еды высокие стандарты качества и безопасности, зачастую превышающие требования нормативно-правовых актов", — пояснил газете председатель ассоциации Станислав Богданов.
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россия, бизнес, совет федерации, роспотребнадзор
РОССИЯ, Бизнес, Совет Федерации, Роспотребнадзор
00:41 27.10.2026
 
В Совфеде предложили усилить контроль за пищевой продукцией

Сенатор Ежов: платформенная экономика поможет усилить контроль за пищевой продукцией

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Применение принципов платформенной экономики в сфере доставки продуктов питания и готовой еды позволит усилить контроль за пищевой продукцией и предотвратить возможные риски для потребителей, сообщил член комитета по регламенту Совета Федерации Николай Ежов.
"Сфера доставки продуктов питания и готовой еды — это рынок с оборотом более триллиона рублей и миллионами потребителей и одновременно часть платформенной экономики. Поэтому логично, чтобы в отрасли в полной мере применялись принципы платформенного регулирования. Это поможет усилить контроль за пищевой продукцией и предотвратить возможные риски для потребителей", — пояснил "Известиям" Николай Ежов.
По его словам, следующим шагом в усилении контроля должна стать разработка отраслевого меморандума, который закрепит передовые практики проверки поставщиков, контроля качества продукции и защиты прав потребителей. Кроме того, документ станет инструментом добровольного повышения качества сервиса для всех участников рынка.
Помимо этого, глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов заявил, что предложенные сенаторами меры — важный шаг для обеспечения безопасности граждан и очищения рынка от недобросовестных производителей и поставщиков. Сервисы доставки и торговые сети могут выступать фильтром, самостоятельно проверяя своих контрагентов и полностью закрывая доступ к заказам для нарушителей и фальсификаторов.
"Проверка контрагентов поможет обеспечить потребителей качественной и безопасной продукцией, и в торговых сетях такой подход уже реализован. Сети применяют в категории готовой еды высокие стандарты качества и безопасности, зачастую превышающие требования нормативно-правовых актов", — пояснил газете председатель ассоциации Станислав Богданов.
 
РОССИЯБизнесСовет ФедерацииРоспотребнадзор
 
 
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