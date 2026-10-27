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В Совфеде рассказали о роли женщин-лидеров финансового сектора
В Совфеде рассказали о роли женщин-лидеров финансового сектора - 27.10.2026, ПРАЙМ
В Совфеде рассказали о роли женщин-лидеров финансового сектора
Женщины-лидеры финансового сектора могут помочь бизнесу адаптироваться к современным реалиям, использовать новые инструменты для расширения возможностей,... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T19:47+0300
2026-10-27T19:47+0300
2026-10-27T19:47+0300
россия
москва
совет федерации
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МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Женщины-лидеры финансового сектора могут помочь бизнесу адаптироваться к современным реалиям, использовать новые инструменты для расширения возможностей, считает председатель Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации, сенатор РФ Галина Карелова.
"Сегодня бизнесу необходимо быстро и гибко адаптироваться к современным реалиям, использовать новые инструменты для расширения возможностей и достижения успеха. Женщины-лидеры финансового сектора могут сыграть в этом большую роль", - сказала политик в ходе пленарной сессии I Международного женского финансового форума, открывшегося в Москве.
Сенатор подчеркнула, что миллионные просмотры образовательных программ для начинающих и действующих предпринимателей, которые ведет совет ЕЖФ в рамках проекта "Женское лидерство в инвестициях", свидетельствуют не только о высоком спросе женщин на повышение инвестиционных компетенций, но и о результативности приобретения ими новых финансовых знаний.
"За время реализации проекта доля женщин среди частных инвесторов в России выросла с 19% в 2019 году до 45,4% к началу 2026 года. Финансовый рынок практически достиг паритета. Это открывает новые возможности не только для бизнеса, но и для повышения экономической устойчивости и финансовой безопасности семей", - сказала Карелова.
По ее мнению, темы и вопросы, заявленные в программе форума, наглядно демонстрируют новые аспекты женской повестки, потребность финансового сектора в более инклюзивных моделях управления.
"Первый женский международный форум - это прямой ответ на запрос женщин-лидеров отрасли на изменения в сфере финансов, технологий и других областях. Уверена, он станет новой площадкой для эффективного нетворкинга (выстраивания отношений - ред.) в финансовой сфере, драйвером развития женского предпринимательства и женского финансового лидерства", - подчеркнула Карелова.
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россия, москва, совет федерации
РОССИЯ, МОСКВА, Совет Федерации
В Совфеде рассказали о роли женщин-лидеров финансового сектора
Сенатор Карелова: женщины-лидеры финансового сектора могут помочь бизнесу
МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Женщины-лидеры финансового сектора могут помочь бизнесу адаптироваться к современным реалиям, использовать новые инструменты для расширения возможностей, считает председатель Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации, сенатор РФ Галина Карелова.
"Сегодня бизнесу необходимо быстро и гибко адаптироваться к современным реалиям, использовать новые инструменты для расширения возможностей и достижения успеха. Женщины-лидеры финансового сектора могут сыграть в этом большую роль", - сказала политик в ходе пленарной сессии I Международного женского финансового форума, открывшегося в Москве.
Сенатор подчеркнула, что миллионные просмотры образовательных программ для начинающих и действующих предпринимателей, которые ведет совет ЕЖФ в рамках проекта "Женское лидерство в инвестициях", свидетельствуют не только о высоком спросе женщин на повышение инвестиционных компетенций, но и о результативности приобретения ими новых финансовых знаний.
"За время реализации проекта доля женщин среди частных инвесторов в России выросла с 19% в 2019 году до 45,4% к началу 2026 года. Финансовый рынок практически достиг паритета. Это открывает новые возможности не только для бизнеса, но и для повышения экономической устойчивости и финансовой безопасности семей", - сказала Карелова.
По ее мнению, темы и вопросы, заявленные в программе форума, наглядно демонстрируют новые аспекты женской повестки, потребность финансового сектора в более инклюзивных моделях управления.
"Первый женский международный форум - это прямой ответ на запрос женщин-лидеров отрасли на изменения в сфере финансов, технологий и других областях. Уверена, он станет новой площадкой для эффективного нетворкинга (выстраивания отношений - ред.) в финансовой сфере, драйвером развития женского предпринимательства и женского финансового лидерства", - подчеркнула Карелова.