https://1prime.ru/20261027/sovkombank-874659230.html
Совкомбанк выступил ESG-консультантом дебюта зеленых облигаций "ЭН+ГИДРО"
Совкомбанк выступил ESG-консультантом дебюта зеленых облигаций "ЭН+ГИДРО" - 27.10.2026, ПРАЙМ
Совкомбанк выступил ESG-консультантом дебюта зеленых облигаций "ЭН+ГИДРО"
Совкомбанк выступил роли ESG-консультанта и агента по размещению на российском рынке дебютного выпуска зеленых облигаций "ЭН+ ГИДРО". Выпуск серии 001PС-11... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T18:10+0300
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МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Совкомбанк выступил роли ESG-консультанта и агента по размещению на российском рынке дебютного выпуска зеленых облигаций "ЭН+ ГИДРО". Выпуск серии 001PС-11 включен в сегмент облигаций устойчивого развития Московской биржи.Объем размещения облигаций - 18 миллиардов рублей, срок до погашения 10 лет, пут-оферта через два года. Ставка купона — плавающая, с привязкой к ключевой ставке Банка России.Как сообщает банк, первоначальный ориентир спреда к ключевой ставке составлял не более 250 базисных пунктов, однако совокупный спрос инвесторов превысил итоговый объем размещения более чем в два раза, что позволило компании трижды пересмотреть маркетинговый ориентир и снизить спред на 60 базисных пунктов."Двукратная переподписка в ходе сбора книги заявок наглядно подтверждает высокий интерес инвесторов к качественным ESG-инструментам и их доверие к проектам компании. Для банковского сектора такие выпуски особенно важны: они позволяют применять пониженный коэффициент риска и снижать нагрузку на капитал, одновременно поддерживая переход к низкоуглеродной экономике", — отметил руководитель управления секьюритизации и инвестиционных решений Совкомбанка Андрей Королев.Финальная ставка купона установлена на уровне ключевая ставка плюс 190 базисных пунктов, купонный период — 30 дней. Книга заявок была закрыта 22 октября, техническое размещение состоялось 27 октября 2026 года.Привлеченные средства "ЭН+ГИДРО" направит на рефинансирование затрат на реализацию проектов по замене оборудования и модернизации гидроэлектростанций Ангаро-Енисейского каскада, а также на строительство Сегозерской ГЭС в Республике Карелия. Проекты направлены на снижение выбросов парниковых газов за счет повышения КПД оборудования и замещения объектов генерации на более углеродоемких источниках энергии.Совкомбанк является банком первого выбора для эмитентов ESG-облигаций: на текущий момент им структурировано более 70% сделок на рынке — 12 из 16 выпусков со сниженным риск-весом. Качество сделок подтверждено премией "ESG-выпуск года" на Cbonds Awards 2025 за выпуск облигаций устойчивого развития ГТЛК, премией "Инфрарос 2026" за выпуски ГТЛК и АФК "Система", а также премией "Лучшие ESG-проекты России 2026" за выпуск дисконтных зеленых облигаций LEGENDA.
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рынок, финансы, совкомбанк, эн+ груп, esg
Рынок, Финансы, Совкомбанк, Эн+ Груп, ESG
Совкомбанк выступил ESG-консультантом дебюта зеленых облигаций "ЭН+ГИДРО"
Совкомбанк выступил ESG-консультантом дебютного выпуска зеленых облигаций "ЭН+ГИДРО"
МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Совкомбанк выступил роли ESG-консультанта и агента по размещению на российском рынке дебютного выпуска зеленых облигаций "ЭН+ ГИДРО". Выпуск серии 001PС-11 включен в сегмент облигаций устойчивого развития Московской биржи.
Объем размещения облигаций - 18 миллиардов рублей, срок до погашения 10 лет, пут-оферта через два года. Ставка купона — плавающая, с привязкой к ключевой ставке Банка России.
Как сообщает банк, первоначальный ориентир спреда к ключевой ставке составлял не более 250 базисных пунктов, однако совокупный спрос инвесторов превысил итоговый объем размещения более чем в два раза, что позволило компании трижды пересмотреть маркетинговый ориентир и снизить спред на 60 базисных пунктов.
"Двукратная переподписка в ходе сбора книги заявок наглядно подтверждает высокий интерес инвесторов к качественным ESG-инструментам и их доверие к проектам компании. Для банковского сектора такие выпуски особенно важны: они позволяют применять пониженный коэффициент риска и снижать нагрузку на капитал, одновременно поддерживая переход к низкоуглеродной экономике", — отметил руководитель управления секьюритизации и инвестиционных решений Совкомбанка Андрей Королев.
Финальная ставка купона установлена на уровне ключевая ставка плюс 190 базисных пунктов, купонный период — 30 дней. Книга заявок была закрыта 22 октября, техническое размещение состоялось 27 октября 2026 года.
Совкомбанк получил четыре награды программы "Лучшие ESG проекты России"
Привлеченные средства "ЭН+ГИДРО" направит на рефинансирование затрат на реализацию проектов по замене оборудования и модернизации гидроэлектростанций Ангаро-Енисейского каскада, а также на строительство Сегозерской ГЭС в Республике Карелия. Проекты направлены на снижение выбросов парниковых газов за счет повышения КПД оборудования и замещения объектов генерации на более углеродоемких источниках энергии.
Совкомбанк является банком первого выбора для эмитентов ESG-облигаций: на текущий момент им структурировано более 70% сделок на рынке — 12 из 16 выпусков со сниженным риск-весом. Качество сделок подтверждено премией "ESG-выпуск года" на Cbonds Awards 2025 за выпуск облигаций устойчивого развития ГТЛК, премией "Инфрарос 2026" за выпуски ГТЛК и АФК "Система", а также премией "Лучшие ESG-проекты России 2026" за выпуск дисконтных зеленых облигаций LEGENDA.