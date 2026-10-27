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Спрос на лизинг электромобилей и гибридов с начала года вырос вдвое - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Спрос на лизинг электромобилей и гибридов с начала года вырос вдвое
Спрос на лизинг электромобилей и гибридов с начала года вырос вдвое - 27.10.2026, ПРАЙМ
Спрос на лизинг электромобилей и гибридов с начала года вырос вдвое
Спрос на лизинг электромобилей и гибридных автомобилей с начала года показывает положительную динамику, по итогам года продажи такой техники могут вырасти вдвое | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T06:48+0300
2026-10-27T06:48+0300
бизнес
промышленность
интерлизинг
evolute
geely
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874627750.jpg?1793072914
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Спрос на лизинг электромобилей и гибридных автомобилей с начала года показывает положительную динамику, по итогам года продажи такой техники могут вырасти вдвое по отношению к прошлому году, сообщили РИА Новости в российских лизинговых компаниях. "Всего по итогам девяти месяцев 2026 года бизнес оформил в лизинг 11,8 тысячи новых и подержанных гибридов и электрокаров по сравнению с 5,2 тысячи годом ранее (+125,6%)", - рассказал руководитель управления по работе с импортерами "Газпромбанк Автолизинга" Александр Корнев. Отраслевые компании с начала года фиксируют рост спроса на такую технику. Так, за январь-сентябрь в "Европлане" он увеличился почти в три раза, во "Флит Лизинге" выдачи гибридов выросли на 72,7%, а электромобилей – в пять раз, в "Интерлизинге" выдачи электромобилей выросли на 30% в годовом выражении. Гендиректор ЛК "Европлан" Илья Ноготков назвал наиболее популярные марки среди электромобилей - UMO 5, Evolute i-JOY и Avatr 11 и гибридов - Voyah Free, Evolute i-Space и Exlantix ET. По словам Корнева, в топе выдач среди клиентов "Газпромбанк Автолизинга" электромобили и гибриды марок Avatr, Evolute, Geely, Zeekr, Li. Директор по развитию каналов продаж "Флит Лизинга" Елена Скубий отметила, что популярность гибрида Voyah обусловлена доступностью льготного лизинга, развитой сервисной инфраструктурой и ликвидностью автомобилей. Коммерческий директор ГК "Интерлизинг" Антон Гуреев отметил, что основными предпосылками увеличения спроса на такую технику стали ситуация с бензином летом, выход на рынок новых локализованных моделей (Evolute, Москвич 3е) и представителей китайских брендов в ценовом диапазоне 3,5-4 миллионов рублей. Стимулировали продажи электрокаров и гибридов также субсидии государства на покупку таких автомобилей. "В связи с перечисленными факторами по итогам 2026 года суммарные продажи электромобилей и подключаемых гибридов в России могут вырасти в два раза по сравнению с 2025 годом - более 100 тысяч единиц", - полагает Гуреев. Глава "Европлана" также считает, что до конца года интерес к этим сегментам сохранится, поскольку при выборе автотехники компании учитывают задачи бизнеса, стоимость владения, запас хода и особенности эксплуатации, в том числе доступность зарядной инфраструктуры.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
бизнес, промышленность, интерлизинг, evolute, geely
Бизнес, Промышленность, Интерлизинг, Evolute, Geely
06:48 27.10.2026
 
Спрос на лизинг электромобилей и гибридов с начала года вырос вдвое

Спрос на лизинг электромобилей и гибридов с начала года вырос вдвое

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Спрос на лизинг электромобилей и гибридных автомобилей с начала года показывает положительную динамику, по итогам года продажи такой техники могут вырасти вдвое по отношению к прошлому году, сообщили РИА Новости в российских лизинговых компаниях.
"Всего по итогам девяти месяцев 2026 года бизнес оформил в лизинг 11,8 тысячи новых и подержанных гибридов и электрокаров по сравнению с 5,2 тысячи годом ранее (+125,6%)", - рассказал руководитель управления по работе с импортерами "Газпромбанк Автолизинга" Александр Корнев.
Отраслевые компании с начала года фиксируют рост спроса на такую технику. Так, за январь-сентябрь в "Европлане" он увеличился почти в три раза, во "Флит Лизинге" выдачи гибридов выросли на 72,7%, а электромобилей – в пять раз, в "Интерлизинге" выдачи электромобилей выросли на 30% в годовом выражении.
Гендиректор ЛК "Европлан" Илья Ноготков назвал наиболее популярные марки среди электромобилей - UMO 5, Evolute i-JOY и Avatr 11 и гибридов - Voyah Free, Evolute i-Space и Exlantix ET.
По словам Корнева, в топе выдач среди клиентов "Газпромбанк Автолизинга" электромобили и гибриды марок Avatr, Evolute, Geely, Zeekr, Li.
Директор по развитию каналов продаж "Флит Лизинга" Елена Скубий отметила, что популярность гибрида Voyah обусловлена доступностью льготного лизинга, развитой сервисной инфраструктурой и ликвидностью автомобилей.
Коммерческий директор ГК "Интерлизинг" Антон Гуреев отметил, что основными предпосылками увеличения спроса на такую технику стали ситуация с бензином летом, выход на рынок новых локализованных моделей (Evolute, Москвич 3е) и представителей китайских брендов в ценовом диапазоне 3,5-4 миллионов рублей. Стимулировали продажи электрокаров и гибридов также субсидии государства на покупку таких автомобилей.
"В связи с перечисленными факторами по итогам 2026 года суммарные продажи электромобилей и подключаемых гибридов в России могут вырасти в два раза по сравнению с 2025 годом - более 100 тысяч единиц", - полагает Гуреев.
Глава "Европлана" также считает, что до конца года интерес к этим сегментам сохранится, поскольку при выборе автотехники компании учитывают задачи бизнеса, стоимость владения, запас хода и особенности эксплуатации, в том числе доступность зарядной инфраструктуры.
 
БизнесПромышленностьИнтерлизингEvoluteGeely
 
 
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