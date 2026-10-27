https://1prime.ru/20261027/spros-874658011.html
Спрос на природный газ в течение 25 лет увеличится на 30%
Спрос на природный газ в течение 25 лет увеличится на 30% - 27.10.2026, ПРАЙМ
Спрос на природный газ в течение 25 лет увеличится на 30%
Спрос на природный газ в течение следующих 25 лет увеличится на 30%, заявила уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес на саммите Форума... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T16:41+0300
2026-10-27T16:41+0300
2026-10-27T16:41+0300
газ
венесуэла
москва
алжир
фсэг
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874658011.jpg?1793108475
МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Спрос на природный газ в течение следующих 25 лет увеличится на 30%, заявила уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес на саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"В течение 25 лет мы видим, что будет рост использования газа еще на 30%. В этой связи природный газ становится источником чистой энергии, которая является доступной и надежной", - сказала Родригес.
Этот ресурс, по ее словам, может стимулировать индустриализацию, сокращать разрыв в развитии и способствовать повышению уровня социального равенства и благополучия народов.
Восьмой саммит государств ФСЭГ проходит в Москве 27 октября. Родригес выступила с видеообращением.
ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.
венесуэла
москва
алжир
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, венесуэла, москва, алжир, фсэг
Газ, ВЕНЕСУЭЛА, МОСКВА, АЛЖИР, ФСЭГ
Спрос на природный газ в течение 25 лет увеличится на 30%
Омбудсмен Венесуэлы Родригес: спрос на природный газ в течение 25 лет увеличится на 30%
МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Спрос на природный газ в течение следующих 25 лет увеличится на 30%, заявила уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес на саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"В течение 25 лет мы видим, что будет рост использования газа еще на 30%. В этой связи природный газ становится источником чистой энергии, которая является доступной и надежной", - сказала Родригес.
Этот ресурс, по ее словам, может стимулировать индустриализацию, сокращать разрыв в развитии и способствовать повышению уровня социального равенства и благополучия народов.
Восьмой саммит государств ФСЭГ проходит в Москве 27 октября. Родригес выступила с видеообращением.
ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.