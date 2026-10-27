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Спрос на природный газ в течение 25 лет увеличится на 30% - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Спрос на природный газ в течение 25 лет увеличится на 30%
Спрос на природный газ в течение 25 лет увеличится на 30% - 27.10.2026, ПРАЙМ
Спрос на природный газ в течение 25 лет увеличится на 30%
Спрос на природный газ в течение следующих 25 лет увеличится на 30%, заявила уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес на саммите Форума... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T16:41+0300
2026-10-27T16:41+0300
газ
венесуэла
москва
алжир
фсэг
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МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Спрос на природный газ в течение следующих 25 лет увеличится на 30%, заявила уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес на саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "В течение 25 лет мы видим, что будет рост использования газа еще на 30%. В этой связи природный газ становится источником чистой энергии, которая является доступной и надежной", - сказала Родригес. Этот ресурс, по ее словам, может стимулировать индустриализацию, сокращать разрыв в развитии и способствовать повышению уровня социального равенства и благополучия народов. Восьмой саммит государств ФСЭГ проходит в Москве 27 октября. Родригес выступила с видеообращением. ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.
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газ, венесуэла, москва, алжир, фсэг
Газ, ВЕНЕСУЭЛА, МОСКВА, АЛЖИР, ФСЭГ
16:41 27.10.2026
 
Спрос на природный газ в течение 25 лет увеличится на 30%

Омбудсмен Венесуэлы Родригес: спрос на природный газ в течение 25 лет увеличится на 30%

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МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Спрос на природный газ в течение следующих 25 лет увеличится на 30%, заявила уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес на саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"В течение 25 лет мы видим, что будет рост использования газа еще на 30%. В этой связи природный газ становится источником чистой энергии, которая является доступной и надежной", - сказала Родригес.
Этот ресурс, по ее словам, может стимулировать индустриализацию, сокращать разрыв в развитии и способствовать повышению уровня социального равенства и благополучия народов.
Восьмой саммит государств ФСЭГ проходит в Москве 27 октября. Родригес выступила с видеообращением.
ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.
 
ГазВЕНЕСУЭЛАМОСКВААЛЖИРФСЭГ
 
 
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