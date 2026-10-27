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Сербия не останется без газа из России, заявил директор "Србиягаза" - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Сербия не останется без газа из России, заявил директор "Србиягаза"
Сербия не останется без газа из России, заявил директор "Србиягаза" - 27.10.2026, ПРАЙМ
Сербия не останется без газа из России, заявил директор "Србиягаза"
Сербия не останется без газа из России после прошедших парламентских выборов, но может возникнуть вопрос цены, если изменится отношение сербского руководства к... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T19:03+0300
2026-10-27T19:03+0300
газ
россия
сербия
александр вучич
владимир путин
газпром
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БЕЛГРАД, 27 окт – ПРАЙМ. Сербия не останется без газа из России после прошедших парламентских выборов, но может возникнуть вопрос цены, если изменится отношение сербского руководства к РФ, считает директор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович. Нынешний трехмесячный контракт на поставки природного газа между "Газпромом" и "Србиягаз" истекает 31 декабря. "Я полностью уверен, что Россия не оставит Сербию без газа. Вопрос точно не будет стоять об объемах. Возможно, появится вопрос цены, если изменится отношение Сербии к России", - сказал Баятович агентству РИА Новости. Он добавил, что по нынешнему договору "Газпром" до конца года поставит Сербии до 2,6 миллиарда кубометров газа, что составляет 90% потребностей страны. "Нынешняя цена дружеская, это не коммерческая цена, это привилегированная цена от наших российских партнеров", - отметил Баятович. Экс-президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что в часовом телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным в сентябре обсудил поставки газа из РФ в Сербию. Он отметил, что рассчитывает на сохранение цены газа из РФ по 318 евро за тысячу кубических метров вместо рыночных 868 евро за тысячу кубов.
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газ, россия, сербия, александр вучич, владимир путин, газпром
Газ, РОССИЯ, СЕРБИЯ, Александр Вучич, Владимир Путин, Газпром
19:03 27.10.2026
 
Сербия не останется без газа из России, заявил директор "Србиягаза"

Директор "Србиягаза" Баятович: Сербия не останется без газа из России

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БЕЛГРАД, 27 окт – ПРАЙМ. Сербия не останется без газа из России после прошедших парламентских выборов, но может возникнуть вопрос цены, если изменится отношение сербского руководства к РФ, считает директор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович.
Нынешний трехмесячный контракт на поставки природного газа между "Газпромом" и "Србиягаз" истекает 31 декабря.
"Я полностью уверен, что Россия не оставит Сербию без газа. Вопрос точно не будет стоять об объемах. Возможно, появится вопрос цены, если изменится отношение Сербии к России", - сказал Баятович агентству РИА Новости.
Он добавил, что по нынешнему договору "Газпром" до конца года поставит Сербии до 2,6 миллиарда кубометров газа, что составляет 90% потребностей страны.
"Нынешняя цена дружеская, это не коммерческая цена, это привилегированная цена от наших российских партнеров", - отметил Баятович.
Экс-президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что в часовом телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным в сентябре обсудил поставки газа из РФ в Сербию. Он отметил, что рассчитывает на сохранение цены газа из РФ по 318 евро за тысячу кубических метров вместо рыночных 868 евро за тысячу кубов.
 
ГазРОССИЯСЕРБИЯАлександр ВучичВладимир ПутинГазпром
 
 
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