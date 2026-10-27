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The i Paper: США за 25 лет войн убили 4,5 миллиона человек

The i Paper: США за 25 лет войн убили 4,5 миллиона человек - 27.10.2026, ПРАЙМ

The i Paper: США за 25 лет войн убили 4,5 миллиона человек

США за последние 25 лет не принесли мира ни в одну страну, где вели боевые действия "во имя демократии", пишет ИноСМИ со ссылкой на The i Paper. | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T10:46+0300

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мировая экономика

сша

дональд трамп

вьетнам

джон кеннеди

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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. США за последние 25 лет не принесли мира ни в одну страну, где вели боевые действия "во имя демократии", пишет ИноСМИ со ссылкой на The i Paper.Как отмечает издание, согласно аудиту войн Америки после 11 сентября, составленному аналитиком по безопасности Питером Бергеном, Штатам не удалось принести мир, стабильность или свободу ни одной из стран, которые они атаковали. Итог — спровоцированный терроризм и гибель свыше 4,5 миллиона человек от прямых и косвенных последствий этих "плохо продуманных крестовых походов"."В Америке давно сложилось неверное представление о силе: эта страна путает обладание превосходящим оружием со способностью достигать стратегических и политических целей", — подчеркивает автор.По его мнению, проблема началась не с Дональда Трампа: американские лидеры от Авраама Линкольна до Вудро Вильсона тешили себя иллюзией, будто война может быть демократичной и созидательной. Издание напоминает, что после провала во Вьетнаме журналист Уолтер Липпман предупреждал: огневая мощь может уничтожить противника, но не в силах сломить его волю. При этом Пентагон обвиняют в сокрытии данных о потерях: доклад признал, что иранские удары "повредили и разрушили сотни зданий и сооружений на американских базах" в восьми странах региона. "Тактика без стратегии — это просто суета перед поражением", — приводит автор изречение Сунь-цзы, добавляя, что альтернативой может стать политика мира, о которой говорил Джон Кеннеди.

сша

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мировая экономика, сша, дональд трамп, вьетнам, джон кеннеди