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BI: в США ритейлера обвиняют в мошенничестве на миллионы долларов

BI: в США ритейлера обвиняют в мошенничестве на миллионы долларов - 27.10.2026, ПРАЙМ

BI: в США ритейлера обвиняют в мошенничестве на миллионы долларов

Федеральная торговая комиссия США и 20 штатов совместно подали иск против Dollar General, обвинив дисконт-ритейлера в долгосрочном использовании вводящих в... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T12:42+0300

2026-10-27T12:42+0300

2026-10-27T12:42+0300

мировая экономика

сша

нью-йорк

федеральная торговая комиссия

home depot

walmart

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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Федеральная торговая комиссия США и 20 штатов совместно подали иск против Dollar General, обвинив дисконт-ритейлера в долгосрочном использовании вводящих в заблуждение цен, сообщает Business Insider.В жалобе утверждается, что компания неоднократно неправильно маркировала цены на полки, ценники и в рекламе, завышала цены с клиентов, игнорировала десятки тысяч жалоб и получила миллионы долларов ненадлежащей прибыли. Dollar General управляет более чем 21 тысячей магазинов по всей территории США, обслуживая в основном клиентов в сельских и малообеспеченных районах."В течение многих лет Dollar General неоднократно искажала цены и завышала цены с потребителей. Хотя компания полностью осведомлена о проблеме, она не смогла ее исправить", — говорится в заявлении FTC.Как отмечает издание, иск подан менее чем через две недели после того, как генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиша Джеймс добилась почти 1,9 миллиона долларов компенсации за завышение цен покупателям в штате. Сам Нью-Йорк к иску FTC не присоединился. По мере того как все больше магазинов вводят цифровые ценники, американские потребители особенно обеспокоены справедливостью розничных цен: Walmart, Target и Home Depot уже публично пообещали прозрачность и стабильность цен.

сша

нью-йорк

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мировая экономика, сша, нью-йорк, федеральная торговая комиссия, home depot, walmart