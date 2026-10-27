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BI: в США ритейлера обвиняют в мошенничестве на миллионы долларов - 27.10.2026, ПРАЙМ
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BI: в США ритейлера обвиняют в мошенничестве на миллионы долларов
BI: в США ритейлера обвиняют в мошенничестве на миллионы долларов - 27.10.2026, ПРАЙМ
BI: в США ритейлера обвиняют в мошенничестве на миллионы долларов
Федеральная торговая комиссия США и 20 штатов совместно подали иск против Dollar General, обвинив дисконт-ритейлера в долгосрочном использовании вводящих в... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T12:42+0300
2026-10-27T12:42+0300
мировая экономика
сша
нью-йорк
федеральная торговая комиссия
home depot
walmart
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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Федеральная торговая комиссия США и 20 штатов совместно подали иск против Dollar General, обвинив дисконт-ритейлера в долгосрочном использовании вводящих в заблуждение цен, сообщает Business Insider.В жалобе утверждается, что компания неоднократно неправильно маркировала цены на полки, ценники и в рекламе, завышала цены с клиентов, игнорировала десятки тысяч жалоб и получила миллионы долларов ненадлежащей прибыли. Dollar General управляет более чем 21 тысячей магазинов по всей территории США, обслуживая в основном клиентов в сельских и малообеспеченных районах."В течение многих лет Dollar General неоднократно искажала цены и завышала цены с потребителей. Хотя компания полностью осведомлена о проблеме, она не смогла ее исправить", — говорится в заявлении FTC.Как отмечает издание, иск подан менее чем через две недели после того, как генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиша Джеймс добилась почти 1,9 миллиона долларов компенсации за завышение цен покупателям в штате. Сам Нью-Йорк к иску FTC не присоединился. По мере того как все больше магазинов вводят цифровые ценники, американские потребители особенно обеспокоены справедливостью розничных цен: Walmart, Target и Home Depot уже публично пообещали прозрачность и стабильность цен.
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мировая экономика, сша, нью-йорк, федеральная торговая комиссия, home depot, walmart
Мировая экономика, США, Нью-Йорк, Федеральная торговая комиссия, Home Depot, Walmart
12:42 27.10.2026
 
BI: в США ритейлера обвиняют в мошенничестве на миллионы долларов

BI: Dollar General годами завышала цены и получила миллионы долларов лишней прибыли

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПолицейский на одной из улиц Вашингтона
Полицейский на одной из улиц Вашингтона - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Федеральная торговая комиссия США и 20 штатов совместно подали иск против Dollar General, обвинив дисконт-ритейлера в долгосрочном использовании вводящих в заблуждение цен, сообщает Business Insider.
В жалобе утверждается, что компания неоднократно неправильно маркировала цены на полки, ценники и в рекламе, завышала цены с клиентов, игнорировала десятки тысяч жалоб и получила миллионы долларов ненадлежащей прибыли. Dollar General управляет более чем 21 тысячей магазинов по всей территории США, обслуживая в основном клиентов в сельских и малообеспеченных районах.
"В течение многих лет Dollar General неоднократно искажала цены и завышала цены с потребителей. Хотя компания полностью осведомлена о проблеме, она не смогла ее исправить", — говорится в заявлении FTC.
Как отмечает издание, иск подан менее чем через две недели после того, как генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиша Джеймс добилась почти 1,9 миллиона долларов компенсации за завышение цен покупателям в штате. Сам Нью-Йорк к иску FTC не присоединился. По мере того как все больше магазинов вводят цифровые ценники, американские потребители особенно обеспокоены справедливостью розничных цен: Walmart, Target и Home Depot уже публично пообещали прозрачность и стабильность цен.
 
Мировая экономикаСШАНью-ЙоркФедеральная торговая комиссияHome DepotWalmart
 
 
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