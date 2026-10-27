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МИД заявил о росте квоты стипендий для африканских студентов в России
МИД заявил о росте квоты стипендий для африканских студентов в России - 27.10.2026, ПРАЙМ
МИД заявил о росте квоты стипендий для африканских студентов в России
Квота стипендий для африканских студентов в российских вузах увеличилась до 5469 мест, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T12:55+0300
2026-10-27T12:55+0300
2026-10-27T12:55+0300
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стипендия
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Квота стипендий для африканских студентов в российских вузах увеличилась до 5469 мест, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Слово "комплексный" как раз и характеризует наши отношения. Комплексные, многоплановые... Это, конечно, в том числе и подготовка кадров, мощнейшая, включая ту, которая осуществляется для африканских студентов на безвозмездной основе. Квота российских стипендий для африканского континента увеличена, она увеличилась до 5469 мест", - сказала Захарова на встрече с участниками медиафорума "Россия-Африка 2026" в Национальном центре "Россия". Дипломат отметила, что созданная в 2023 году министерством просвещения России сеть центров открытого образования на русском языке расширилась до 58 центров в 29 африканских государствах. "Мы готовы предложить африканским партнерам передовые решения, и вы, наверное, подумаете, в какой-то одной сфере, а я вам хочу сказать, во всех интересующих сферах. От сельского хозяйства и энергетики до цифровизации, здравоохранения, образования. Про культуру, искусство, спорт я и не говорю", - добавила она. Захарова также сообщила, что товарооборот России и Африки с 2023 года вырос на 10,5% и по итогам 2025 года превысил 27 миллиардов долларов. Третий саммит "Россия-Африка" пройдет в Москве 28-29 октября.
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россия, общество , африка, москва, мария захарова, мид рф, стипендия, студенты
РОССИЯ, Общество , АФРИКА, МОСКВА, Мария Захарова, МИД РФ, стипендия, студенты
МИД заявил о росте квоты стипендий для африканских студентов в России
Захарова: квота стипендий для африканских студентов в России выросла до 5469 мест
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Квота стипендий для африканских студентов в российских вузах увеличилась до 5469 мест, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Слово "комплексный" как раз и характеризует наши отношения. Комплексные, многоплановые... Это, конечно, в том числе и подготовка кадров, мощнейшая, включая ту, которая осуществляется для африканских студентов на безвозмездной основе. Квота российских стипендий для африканского континента увеличена, она увеличилась до 5469 мест", - сказала Захарова на встрече с участниками медиафорума "Россия-Африка 2026" в Национальном центре "Россия".
Дипломат отметила, что созданная в 2023 году министерством просвещения России сеть центров открытого образования на русском языке расширилась до 58 центров в 29 африканских государствах.
"Мы готовы предложить африканским партнерам передовые решения, и вы, наверное, подумаете, в какой-то одной сфере, а я вам хочу сказать, во всех интересующих сферах. От сельского хозяйства и энергетики до цифровизации, здравоохранения, образования. Про культуру, искусство, спорт я и не говорю", - добавила она.
Захарова также сообщила, что товарооборот России и Африки с 2023 года вырос на 10,5% и по итогам 2025 года превысил 27 миллиардов долларов.
Третий саммит "Россия-Африка" пройдет в Москве 28-29 октября.