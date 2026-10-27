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Биржевые цены на платину в мире опустились ниже 1,5 тысячи долларов
Биржевые цены на платину в мире опустились ниже 1,5 тысячи долларов - 27.10.2026, ПРАЙМ
Биржевые цены на платину в мире опустились ниже 1,5 тысячи долларов
Биржевая стоимость платины во вторник падает почти на 3%, опустившись ниже 1,5 тысячи долларов за тройскую унцию впервые почти за год, следует из данных торгов. | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T10:13+0300
2026-10-27T10:13+0300
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Биржевая стоимость платины во вторник падает почти на 3%, опустившись ниже 1,5 тысячи долларов за тройскую унцию впервые почти за год, следует из данных торгов. По состоянию на 9.53 мск цена январского фьючерса на платину уменьшается на 2,94% к предыдущему закрытию - до 1499,9 доллара за тройскую унцию. Показатель опустился ниже 1,5 тысячи впервые с 21 ноября прошлого года.
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рынок, торги
Биржевые цены на платину в мире опустились ниже 1,5 тысячи долларов
Биржевые цены на платину опустилась ниже 1,5 тысячи долларов впервые почти за год
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Биржевая стоимость платины во вторник падает почти на 3%, опустившись ниже 1,5 тысячи долларов за тройскую унцию впервые почти за год, следует из данных торгов.
По состоянию на 9.53 мск цена январского фьючерса на платину уменьшается на 2,94% к предыдущему закрытию - до 1499,9 доллара за тройскую унцию.
Показатель опустился ниже 1,5 тысячи впервые с 21 ноября прошлого года.