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Страны ФСЭГ должны учитывать связь продовольственной безопасности с добычей газа - Путин
Страны ФСЭГ должны учитывать связь продовольственной безопасности с добычей газа - Путин - 27.10.2026, ПРАЙМ
Страны ФСЭГ должны учитывать связь продовольственной безопасности с добычей газа - Путин
Члены Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) должны учитывать связанность продовольственной безопасности с производством газа, заявил президент РФ Владимир Путин. | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T16:16+0300
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владимир путин
фсэг
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Члены Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) должны учитывать связанность продовольственной безопасности с производством газа, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Еще одна важная вещь, на которую вы обратили внимание, которую хотел бы тоже отметить, это связь добычи и развития газовой отрасли и продовольственной безопасности. Ведь знаем хорошо, из газа производятся удобрения, которые напрямую влияют на продовольственную безопасность во многих странах мира. И, конечно, мы должны это учитывать, безусловно, в своей практической работе", - сказал Путин на саммите Форума стран-экспортеров газа.
ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.
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газ, алжир, боливия, египет, владимир путин, фсэг
Газ, АЛЖИР, БОЛИВИЯ, ЕГИПЕТ, Владимир Путин, ФСЭГ
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Члены Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) должны учитывать связанность продовольственной безопасности с производством газа, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Еще одна важная вещь, на которую вы обратили внимание, которую хотел бы тоже отметить, это связь добычи и развития газовой отрасли и продовольственной безопасности. Ведь знаем хорошо, из газа производятся удобрения, которые напрямую влияют на продовольственную безопасность во многих странах мира. И, конечно, мы должны это учитывать, безусловно, в своей практической работе", - сказал Путин на саммите Форума стран-экспортеров газа.
ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.