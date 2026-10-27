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Страны ФСЭГ подтвердили право распоряжаться природными ресурсами

Страны ФСЭГ подтвердили право распоряжаться природными ресурсами - 27.10.2026, ПРАЙМ

Страны ФСЭГ подтвердили право распоряжаться природными ресурсами

Страны ФСЭГ подтвердили абсолютное и неизменное суверенное право распоряжаться своими природными ресурсами. | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T18:28+0300

2026-10-27T18:28+0300

2026-10-27T18:28+0300

газ

москва

алжир

боливия

владимир путин

фсэг

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Страны ФСЭГ подтвердили абсолютное и неизменное суверенное право распоряжаться своими природными ресурсами. Текст Московской декларации восьмого саммита глав государств и правительств стран-участниц Форума стран-экспортеров газа опубликована на сайте Кремля. "Мы, главы государств и правительств стран-участниц Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), собрались 27 октября 2026 года, в год 25-летия Форума стран-экспортеров газа, на восьмом газовом саммите в Москве, РФ, по приглашению его превосходительства Владимира Путина, президента РФ, вновь подтверждая абсолютное и неизменное суверенное право стран - участниц ФСЭГ распоряжаться своими природными ресурсами... заявляем о нашей общей решимости", - говорится в документе. ФСЭГ - международная межправительственная организация. Участники форума контролируют 70% мировых доказанных запасов газа, 38% его добычи, 42% глобального газового экспорта и 47% экспорта СПГ. Полноправными членами ФСЭГ являются Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.

москва

алжир

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газ, москва, алжир, боливия, владимир путин, фсэг