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Страны ФСЭГ хотят продвигать переход к низкоуглеродной энергетике - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Страны ФСЭГ хотят продвигать переход к низкоуглеродной энергетике
Страны ФСЭГ хотят продвигать переход к низкоуглеродной энергетике - 27.10.2026, ПРАЙМ
Страны ФСЭГ хотят продвигать переход к низкоуглеродной энергетике
Страны Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) хотят продвигать прагматичный и сбалансированный переход к низкоуглеродной энергетике, используя природный газ в... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T18:40+0300
2026-10-27T18:40+0300
газ
фсэг
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Страны Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) хотят продвигать прагматичный и сбалансированный переход к низкоуглеродной энергетике, используя природный газ в качестве наиболее эффективного энергоносителя, следует из совместной декларации. Текст Московской декларации восьмого саммита глав государств и правительств стран - участниц Форума стран-экспортеров газа опубликован на сайте Кремля. "Продвигать прагматичный, справедливый и сбалансированный переход к низкоуглеродной энергетике, используя природный газ в качестве наиболее эффективного энергоносителя, обеспечивая глобальную энергетическую безопасность, содействуя экономическому и социальному прогрессу и поддерживая реалистичную климатическую повестку, при полном соблюдении принципа технологической нейтральности", - говорится в документе. Также страны-участницы ФСЭГ договорились способствовать стабильному росту использования природного газа как избыточного невозобновляемого источника энергии во всех сферах экономики. В частности в электроэнергетике - в качестве источника базовой генерации в различных секторах, включая центры обработки данных (ЦОД), а также в качестве гибкого источника для балансировки нестабильной возобновляемой генерации. В промышленном секторе использовать газ предлагается в качестве эффективного решения для отраслей с трудносокращаемыми выбросами и важнейшего сырья для нефтехимии. В транспортной сфере - в качестве альтернативы для морских и автомобильных перевозок. Кроме того, страны ФСЭГ решили позиционировать природный газ на глобальном уровне как "топливо назначения" (destination fuel), сохраняющее свою значимость в долгосрочной перспективе. "И как стратегическую низкоуглеродную альтернативу энергоносителям с более высоким уровнем выбросов, обеспечивая незамедлительное сокращение выбросов парниковых газов, снижение загрязнения воздуха и связанных с ним последствий для здоровья, а также укрепление климатической устойчивости, при удовлетворении растущего спроса на энергию без ущерба для энергетической безопасности", - добавляется в документе.
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40
газ, фсэг
Газ, ФСЭГ
18:40 27.10.2026
 
Страны ФСЭГ хотят продвигать переход к низкоуглеродной энергетике

Страны ФСЭГ хотят продвигать переход к низкоуглеродной энергетике с использованием газа

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Страны Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) хотят продвигать прагматичный и сбалансированный переход к низкоуглеродной энергетике, используя природный газ в качестве наиболее эффективного энергоносителя, следует из совместной декларации.
Текст Московской декларации восьмого саммита глав государств и правительств стран - участниц Форума стран-экспортеров газа опубликован на сайте Кремля.
"Продвигать прагматичный, справедливый и сбалансированный переход к низкоуглеродной энергетике, используя природный газ в качестве наиболее эффективного энергоносителя, обеспечивая глобальную энергетическую безопасность, содействуя экономическому и социальному прогрессу и поддерживая реалистичную климатическую повестку, при полном соблюдении принципа технологической нейтральности", - говорится в документе.
Также страны-участницы ФСЭГ договорились способствовать стабильному росту использования природного газа как избыточного невозобновляемого источника энергии во всех сферах экономики. В частности в электроэнергетике - в качестве источника базовой генерации в различных секторах, включая центры обработки данных (ЦОД), а также в качестве гибкого источника для балансировки нестабильной возобновляемой генерации.
В промышленном секторе использовать газ предлагается в качестве эффективного решения для отраслей с трудносокращаемыми выбросами и важнейшего сырья для нефтехимии. В транспортной сфере - в качестве альтернативы для морских и автомобильных перевозок.
Кроме того, страны ФСЭГ решили позиционировать природный газ на глобальном уровне как "топливо назначения" (destination fuel), сохраняющее свою значимость в долгосрочной перспективе.
"И как стратегическую низкоуглеродную альтернативу энергоносителям с более высоким уровнем выбросов, обеспечивая незамедлительное сокращение выбросов парниковых газов, снижение загрязнения воздуха и связанных с ним последствий для здоровья, а также укрепление климатической устойчивости, при удовлетворении растущего спроса на энергию без ущерба для энергетической безопасности", - добавляется в документе.
 
ГазФСЭГ
 
 
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