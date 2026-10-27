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Страны ФСЭГ признали роль газа в удовлетворении растущего спроса на энергию
Страны ФСЭГ признали роль газа в удовлетворении растущего спроса на энергию - 27.10.2026, ПРАЙМ
Страны ФСЭГ признали роль газа в удовлетворении растущего спроса на энергию
Страны ФСЭГ признают ключевую роль природного газа в содействии устойчивому развитию во всех его компонентах, следует из совместной декларации. | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T18:52+0300
2026-10-27T18:52+0300
2026-10-27T19:44+0300
газ
фсэг
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Страны ФСЭГ признают ключевую роль природного газа в содействии устойчивому развитию во всех его компонентах, следует из совместной декларации.Текст Московской декларации восьмого саммита глав государств и правительств стран-участниц Форума стран-экспортеров газа опубликован на сайте Кремля."(Признаем - ред.) ключевую роль природного газа в содействии устойчивому развитию во всех его компонентах", - говорится в документе.Кроме того, страны ФСЭГ признают растущее влияние природного газа в укреплении устойчивости мировых продовольственных и водных ресурсов, особенно в качестве незаменимого сырья для производства аммиака и азотсодержащих удобрений. Подписанты отмечают и роль природного газа как важного компонента технологий опреснения воды и современных сельскохозяйственных систем в странах, испытывающих нехватку ресурсов."Ключевую роль природного газа в продвижении стратегий смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним благодаря его низкой углеродоемкости и минимальным выбросам загрязняющих веществ", - говорится также в декларации.Помимо этого, страны ФСЭГ отметили меняющуюся глобальную энергетическую архитектуру с акцентом на национальную энергетическую безопасность и социально-экономическое развитие и подчеркнули заметный прогресс в ограничении выбросов метана и снижении углеродоемкости, достигнутый в секторе добычи полезных ископаемых.
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газ, фсэг
Страны ФСЭГ признали роль газа в удовлетворении растущего спроса на энергию
Страны ФСЭГ признали возрастающую роль газа в удовлетворении растущего спроса на энергию
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Страны ФСЭГ признают ключевую роль природного газа в содействии устойчивому развитию во всех его компонентах, следует из совместной декларации.
Текст Московской декларации восьмого саммита глав государств и правительств стран-участниц Форума стран-экспортеров газа опубликован на сайте Кремля.
"(Признаем - ред.) ключевую роль природного газа в содействии устойчивому развитию во всех его компонентах", - говорится в документе.
Кроме того, страны ФСЭГ признают растущее влияние природного газа в укреплении устойчивости мировых продовольственных и водных ресурсов, особенно в качестве незаменимого сырья для производства аммиака и азотсодержащих удобрений. Подписанты отмечают и роль природного газа как важного компонента технологий опреснения воды и современных сельскохозяйственных систем в странах, испытывающих нехватку ресурсов.
"Ключевую роль природного газа в продвижении стратегий смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним благодаря его низкой углеродоемкости и минимальным выбросам загрязняющих веществ", - говорится также в декларации.
Помимо этого, страны ФСЭГ отметили меняющуюся глобальную энергетическую архитектуру с акцентом на национальную энергетическую безопасность и социально-экономическое развитие и подчеркнули заметный прогресс в ограничении выбросов метана и снижении углеродоемкости, достигнутый в секторе добычи полезных ископаемых.