https://1prime.ru/20261027/strana-874665711.html

Страны ФСЭГ признали роль газа в удовлетворении растущего спроса на энергию

Страны ФСЭГ признали роль газа в удовлетворении растущего спроса на энергию - 27.10.2026, ПРАЙМ

Страны ФСЭГ признали роль газа в удовлетворении растущего спроса на энергию

Страны ФСЭГ признают ключевую роль природного газа в содействии устойчивому развитию во всех его компонентах, следует из совместной декларации. | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T18:52+0300

2026-10-27T18:52+0300

2026-10-27T19:44+0300

газ

фсэг

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874665711.jpg?1793119456

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Страны ФСЭГ признают ключевую роль природного газа в содействии устойчивому развитию во всех его компонентах, следует из совместной декларации.Текст Московской декларации восьмого саммита глав государств и правительств стран-участниц Форума стран-экспортеров газа опубликован на сайте Кремля."(Признаем - ред.) ключевую роль природного газа в содействии устойчивому развитию во всех его компонентах", - говорится в документе.Кроме того, страны ФСЭГ признают растущее влияние природного газа в укреплении устойчивости мировых продовольственных и водных ресурсов, особенно в качестве незаменимого сырья для производства аммиака и азотсодержащих удобрений. Подписанты отмечают и роль природного газа как важного компонента технологий опреснения воды и современных сельскохозяйственных систем в странах, испытывающих нехватку ресурсов."Ключевую роль природного газа в продвижении стратегий смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним благодаря его низкой углеродоемкости и минимальным выбросам загрязняющих веществ", - говорится также в декларации.Помимо этого, страны ФСЭГ отметили меняющуюся глобальную энергетическую архитектуру с акцентом на национальную энергетическую безопасность и социально-экономическое развитие и подчеркнули заметный прогресс в ограничении выбросов метана и снижении углеродоемкости, достигнутый в секторе добычи полезных ископаемых.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, фсэг