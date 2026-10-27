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Путин на встрече с президентом Ирана назвал саммит ФСЭГ результативным - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Путин на встрече с президентом Ирана назвал саммит ФСЭГ результативным
Путин на встрече с президентом Ирана назвал саммит ФСЭГ результативным - 27.10.2026, ПРАЙМ
Путин на встрече с президентом Ирана назвал саммит ФСЭГ результативным
Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом назвал саммит Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) результативным. | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T19:13+0300
2026-10-27T19:46+0300
газ
фсэг
финансы
иран
алжир
боливия
масуд пезешкиан
владимир путин
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом назвал саммит Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) результативным."Думаю, что сегодняшнее мероприятие (саммит ФСЭГ - ред.) прошло достаточно результативно. Много двухсторонних встреч между коллегами проходит - это тоже очень полезно", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Ирана.ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Россия, Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.
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газ, фсэг, финансы, иран, алжир, боливия, масуд пезешкиан, владимир путин
Газ, ФСЭГ, Финансы, ИРАН, АЛЖИР, БОЛИВИЯ, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин
19:13 27.10.2026 (обновлено: 19:46 27.10.2026)
 
Путин на встрече с президентом Ирана назвал саммит ФСЭГ результативным

Путин на встрече Пезешкианом назвал саммит Форума стран-экспортеров газа результативным

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом назвал саммит Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) результативным.
"Думаю, что сегодняшнее мероприятие (саммит ФСЭГ - ред.) прошло достаточно результативно. Много двухсторонних встреч между коллегами проходит - это тоже очень полезно", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Ирана.
ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Россия, Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.
 
ГазФСЭГФинансыИРАНАЛЖИРБОЛИВИЯМасуд ПезешкианВладимир Путин
 
 
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