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Путин на встрече с президентом Ирана назвал саммит ФСЭГ результативным

Путин на встрече с президентом Ирана назвал саммит ФСЭГ результативным - 27.10.2026, ПРАЙМ

Путин на встрече с президентом Ирана назвал саммит ФСЭГ результативным

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом назвал саммит Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) результативным. | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T19:13+0300

2026-10-27T19:13+0300

2026-10-27T19:46+0300

газ

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иран

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масуд пезешкиан

владимир путин

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом назвал саммит Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) результативным."Думаю, что сегодняшнее мероприятие (саммит ФСЭГ - ред.) прошло достаточно результативно. Много двухсторонних встреч между коллегами проходит - это тоже очень полезно", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Ирана.ФСЭГ - международная межправительственная организация. Полноправными членами ФСЭГ являются Россия, Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.

иран

алжир

боливия

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газ, фсэг, финансы, иран, алжир, боливия, масуд пезешкиан, владимир путин