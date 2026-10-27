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Логисты назвали самые быстрорастущие экспортные направления доставки - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Логисты назвали самые быстрорастущие экспортные направления доставки
Логисты назвали самые быстрорастущие экспортные направления доставки - 27.10.2026, ПРАЙМ
Логисты назвали самые быстрорастущие экспортные направления доставки
Азербайджан, Абхазия, Узбекистан и Казахстан лидируют по темпам роста экспортной доставки товаров из России с января по сентябрь текущего года, рассказали РИА... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T10:31+0300
2026-10-27T10:37+0300
бизнес
россия
азербайджан
абхазия
узбекистан
деловые линии
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Азербайджан, Абхазия, Узбекистан и Казахстан лидируют по темпам роста экспортной доставки товаров из России с января по сентябрь текущего года, рассказали РИА Новости в логистических компаниях. "Так, более чем в три раза возросли объемы доставки в Азербайджан, в том числе благодаря перевозкам зоотоваров, оборудования и семян. В Абхазию экспорт увеличился почти в 2,5 раза, в страну активнее всего отправляли строительные товары, лабораторное оборудование и запчасти", - рассказали в компании "Деловые Линии". Там добавили, что в отчетном периоде в Узбекистан доставлено на 28% больше грузов в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом. Среди отправок преобладали промышленное оборудование, приборы и запчасти. По данным федеральной транспортно-логистической компании "Байт Транзит", за январь-сентябрь 2026 года количество отправок из России в Казахстан увеличилось на 24% в годовом выражении. "Основным городом назначения стал Алматы, куда чаще всего доставляли адресные посылки, тару, хозяйственные товары, пищевые добавки, одежду и косметику", - сообщили в компании. В то же время там указали, что в направлении Киргизии динамика оказалась противоположной: количество отправок сократилось на 47%. "При этом Бишкек остается одним из основных зарубежных городов назначения в сети компании. Чаще всего туда отправляют адресные посылки, электротовары, пищевые добавки, оборудование и косметику", - заключили в логистической компании.
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бизнес, россия, азербайджан, абхазия, узбекистан, деловые линии
Бизнес, РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, АБХАЗИЯ, УЗБЕКИСТАН, Деловые линии
10:31 27.10.2026 (обновлено: 10:37 27.10.2026)
 
Логисты назвали самые быстрорастущие экспортные направления доставки

Азербайджан, Абхазия, Узбекистан лидируют по темпам роста экспортной доставки из России

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Азербайджан, Абхазия, Узбекистан и Казахстан лидируют по темпам роста экспортной доставки товаров из России с января по сентябрь текущего года, рассказали РИА Новости в логистических компаниях.
"Так, более чем в три раза возросли объемы доставки в Азербайджан, в том числе благодаря перевозкам зоотоваров, оборудования и семян. В Абхазию экспорт увеличился почти в 2,5 раза, в страну активнее всего отправляли строительные товары, лабораторное оборудование и запчасти", - рассказали в компании "Деловые Линии".
Там добавили, что в отчетном периоде в Узбекистан доставлено на 28% больше грузов в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом. Среди отправок преобладали промышленное оборудование, приборы и запчасти.
По данным федеральной транспортно-логистической компании "Байт Транзит", за январь-сентябрь 2026 года количество отправок из России в Казахстан увеличилось на 24% в годовом выражении.
"Основным городом назначения стал Алматы, куда чаще всего доставляли адресные посылки, тару, хозяйственные товары, пищевые добавки, одежду и косметику", - сообщили в компании.
В то же время там указали, что в направлении Киргизии динамика оказалась противоположной: количество отправок сократилось на 47%.
"При этом Бишкек остается одним из основных зарубежных городов назначения в сети компании. Чаще всего туда отправляют адресные посылки, электротовары, пищевые добавки, оборудование и косметику", - заключили в логистической компании.
 
БизнесРОССИЯАЗЕРБАЙДЖАНАБХАЗИЯУЗБЕКИСТАНДеловые линии
 
 
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