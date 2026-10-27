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Стубб: разговор с Путиным готовился совместно с Украиной и США

Стубб: разговор с Путиным готовился совместно с Украиной и США - 27.10.2026, ПРАЙМ

Стубб: разговор с Путиным готовился совместно с Украиной и США

| 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T20:18+0300

2026-10-27T20:18+0300

2026-10-27T20:18+0300

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Добавлены подробности (4-5 абзацы) МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что состоявшийся разговор с президентом России Владимиром Путиным готовился совместно с Украиной и США на встрече в Осло. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости состоявшийся во вторник разговор Путина со Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере. "Разговор готовился на встрече в Осло 20 октября совместно с Украиной и США", - сказал Стубб журналистам, трансляцию вели финские СМИ. Позднее глава МИД Финляндии Элина Валторне подтвердила, что звонок готовился в координации с Киевом и Вашингтоном и не был инициативой только Осло и Хельсинки. "Вновь хочу подчеркнуть, что этот звонок был согласован с партнерами, прежде всего с Украиной, а также с Соединенными Штатами в рамках мирного процесса. Это не было инициативой Финляндии или Норвегии", - отметила она на пресс-конференции с главами МИД Норвегии и Украины. Как ранее рассказали в Кремле, российский лидер в ходе разговора дал оценку текущей ситуации в зоне конфликта на Украине, напомнив о его первопричинах. Стороны также обсудили встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Санкт-Петербурге и Осло.

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россия, мировая экономика, украина, финляндия, сша, александр стубб, владимир путин, дмитрий песков, мид