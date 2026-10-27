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Стубб: разговор с Путиным готовился совместно с Украиной и США
Стубб: разговор с Путиным готовился совместно с Украиной и США - 27.10.2026, ПРАЙМ
Стубб: разговор с Путиным готовился совместно с Украиной и США
| 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T20:18+0300
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Добавлены подробности (4-5 абзацы) МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что состоявшийся разговор с президентом России Владимиром Путиным готовился совместно с Украиной и США на встрече в Осло. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости состоявшийся во вторник разговор Путина со Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере. "Разговор готовился на встрече в Осло 20 октября совместно с Украиной и США", - сказал Стубб журналистам, трансляцию вели финские СМИ. Позднее глава МИД Финляндии Элина Валторне подтвердила, что звонок готовился в координации с Киевом и Вашингтоном и не был инициативой только Осло и Хельсинки. "Вновь хочу подчеркнуть, что этот звонок был согласован с партнерами, прежде всего с Украиной, а также с Соединенными Штатами в рамках мирного процесса. Это не было инициативой Финляндии или Норвегии", - отметила она на пресс-конференции с главами МИД Норвегии и Украины. Как ранее рассказали в Кремле, российский лидер в ходе разговора дал оценку текущей ситуации в зоне конфликта на Украине, напомнив о его первопричинах. Стороны также обсудили встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Санкт-Петербурге и Осло.
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РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА, ФИНЛЯНДИЯ, США, Александр Стубб, Владимир Путин, Дмитрий Песков, МИД
Стубб: разговор с Путиным готовился совместно с Украиной и США
Состоявшийся разговор с Путиным готовился совместно с Украиной и США, заявил Стубб
Добавлены подробности (4-5 абзацы)
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что состоявшийся разговор с президентом России Владимиром Путиным готовился совместно с Украиной и США на встрече в Осло.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости состоявшийся во вторник разговор Путина со Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере.
"Разговор готовился на встрече в Осло 20 октября совместно с Украиной и США", - сказал Стубб журналистам, трансляцию вели финские СМИ.
Позднее глава МИД Финляндии Элина Валторне подтвердила, что звонок готовился в координации с Киевом и Вашингтоном и не был инициативой только Осло и Хельсинки.
"Вновь хочу подчеркнуть, что этот звонок был согласован с партнерами, прежде всего с Украиной, а также с Соединенными Штатами в рамках мирного процесса. Это не было инициативой Финляндии или Норвегии", - отметила она на пресс-конференции с главами МИД Норвегии и Украины.
Как ранее рассказали в Кремле, российский лидер в ходе разговора дал оценку текущей ситуации в зоне конфликта на Украине, напомнив о его первопричинах. Стороны также обсудили встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Санкт-Петербурге и Осло.