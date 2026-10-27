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Суд Гамбурга отклонил ходатайство о прекращении дела против Кузнецова
Суд Гамбурга отклонил ходатайство о прекращении дела против Кузнецова - 27.10.2026, ПРАЙМ
Суд Гамбурга отклонил ходатайство о прекращении дела против Кузнецова
Высший земельный суд Гамбурга отклонил ходатайство стороны защиты о прекращении уголовного дела в отношении гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T13:14+0300
2026-10-27T13:14+0300
2026-10-27T13:14+0300
общество
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ГАМБУРГ, 27 окт - ПРАЙМ. Высший земельный суд Гамбурга отклонил ходатайство стороны защиты о прекращении уголовного дела в отношении гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва газопроводов "Северные потоки", передает корреспондент РИА Новости. "Ходатайство стороны защиты о прекращении уголовного дела отклонено", - объявила решение судейского сената председательствующая судья.
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общество , россия
Суд Гамбурга отклонил ходатайство о прекращении дела против Кузнецова
Верховный суд Гамбурга отклонил ходатайство защиты о прекращении дела против Кузнецова
ГАМБУРГ, 27 окт - ПРАЙМ. Высший земельный суд Гамбурга отклонил ходатайство стороны защиты о прекращении уголовного дела в отношении гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва газопроводов "Северные потоки", передает корреспондент РИА Новости.
"Ходатайство стороны защиты о прекращении уголовного дела отклонено", - объявила решение судейского сената председательствующая судья.