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Суд Гамбурга отклонил ходатайство о прекращении дела против Кузнецова

Суд Гамбурга отклонил ходатайство о прекращении дела против Кузнецова - 27.10.2026, ПРАЙМ

Суд Гамбурга отклонил ходатайство о прекращении дела против Кузнецова

Высший земельный суд Гамбурга отклонил ходатайство стороны защиты о прекращении уголовного дела в отношении гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T13:14+0300

2026-10-27T13:14+0300

2026-10-27T13:14+0300

общество

россия

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ГАМБУРГ, 27 окт - ПРАЙМ. Высший земельный суд Гамбурга отклонил ходатайство стороны защиты о прекращении уголовного дела в отношении гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва газопроводов "Северные потоки", передает корреспондент РИА Новости. "Ходатайство стороны защиты о прекращении уголовного дела отклонено", - объявила решение судейского сената председательствующая судья.

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общество , россия