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Суд рассмотрит иск "ВКонтакте" к Apple с требованием вернуть приложения

Суд рассмотрит иск "ВКонтакте" к Apple с требованием вернуть приложения - 27.10.2026, ПРАЙМ

Суд рассмотрит иск "ВКонтакте" к Apple с требованием вернуть приложения

Арбитражный суд Москвы проведет предварительные слушания по иску российской соцсети "ВКонтакте" к структурам американской Apple с требованием вернуть приложения | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T00:29+0300

2026-10-27T00:29+0300

2026-10-27T00:29+0300

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МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы проведет предварительные слушания по иску российской соцсети "ВКонтакте" к структурам американской Apple с требованием вернуть приложения истца в Аpp Store. Ответчиками в исковом заявлении ООО "ВК", поступившем в суд в августе, указаны американская Apple Inc., российское ООО "Эппл Рус" и ирландская Apple Distribution International Ltd. Как ранее сообщили РИА Новости в VK, истец требует от Apple вернуть приложения компании в Аpp Store, восстановить возможность пользователям получать уведомления из приложений и взыскать неустойку в случае неисполнения решения суда. В пресс-службе суда пояснили агентству, что речь идет о трех приложениях - соцсетях VK и "Одноклассники" и сервисе VK Music. Как рассказали в суде, в случае неисполнения будущего решения суда истец просит взыскать солидарно с ответчиков судебную неустойку в отношении каждого из приложений: соцсети VK - 50 миллионов в день, соцсети "Одноклассники" - 3 миллиона рублей в день, сервиса VK Music - 5 миллионов рублей в день. Неустойку истец просит взыскивать, начиная с шестого дня с даты изготовления судебного акта в полном объеме, уточнили в пресс-службе. Ранее в VK заявили, что в июне Apple без предупреждения в одностороннем порядке удалила приложения VK из App Store.

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