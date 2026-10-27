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Бывший бар актера Лагашкина в Москве погасил долги по налогам - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Бывший бар актера Лагашкина в Москве погасил долги по налогам
Бывший бар актера Лагашкина в Москве погасил долги по налогам - 27.10.2026, ПРАЙМ
Бывший бар актера Лагашкина в Москве погасил долги по налогам
Арбитражный суд Москвы прекратил дело о банкротстве управлявшей столичным заведением Dream Bar компании "Бар менеджментс", совладельцем которой был актер Максим | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T11:05+0300
2026-10-27T11:06+0300
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МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы прекратил дело о банкротстве управлявшей столичным заведением Dream Bar компании "Бар менеджментс", совладельцем которой был актер Максим Лагашкин, в связи с погашением долгов по налогам, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Дело было возбуждено в августе по заявлению Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ. Сумма задолженности не раскрывалась. На заседании во вторник судья Екатерина Колаева сообщила, что от налогового органа поступило заявление о прекращении производства по делу, так как задолженность была полностью погашена. Представитель должника передал суду подтверждающий платежный документ. По данным сервиса "БИР-Аналитик", долги ООО "Бар менеджментс" по налогам на 1 августа превышали 6,2 миллиона рублей. В феврале агентство сообщало, что ФНС заблокировала счета компании в двух банках из-за налогового долга в 2 миллиона рублей. При этом по итогам 2024 года у компании была чистая прибыль в 11 миллионов рублей. Согласно сведениям "БИР-Аналитик", в ООО "Бар менеджментс" у Лагашкина с 2013 по август 2025 года было 10%, с августа 2025 до марта 2026 года – 20%. Сейчас он среди собственников не значится.
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192
40
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Бизнес, РОССИЯ, Банки, МОСКВА, ФНС России, ФНС
11:05 27.10.2026 (обновлено: 11:06 27.10.2026)
 
Бывший бар актера Лагашкина в Москве погасил долги по налогам

Бывший бар актера Лагашкина в Москве погасил долги по налогам и избежал банкротства

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МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы прекратил дело о банкротстве управлявшей столичным заведением Dream Bar компании "Бар менеджментс", совладельцем которой был актер Максим Лагашкин, в связи с погашением долгов по налогам, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Дело было возбуждено в августе по заявлению Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ. Сумма задолженности не раскрывалась.
На заседании во вторник судья Екатерина Колаева сообщила, что от налогового органа поступило заявление о прекращении производства по делу, так как задолженность была полностью погашена. Представитель должника передал суду подтверждающий платежный документ.
По данным сервиса "БИР-Аналитик", долги ООО "Бар менеджментс" по налогам на 1 августа превышали 6,2 миллиона рублей.
В феврале агентство сообщало, что ФНС заблокировала счета компании в двух банках из-за налогового долга в 2 миллиона рублей. При этом по итогам 2024 года у компании была чистая прибыль в 11 миллионов рублей.
Согласно сведениям "БИР-Аналитик", в ООО "Бар менеджментс" у Лагашкина с 2013 по август 2025 года было 10%, с августа 2025 до марта 2026 года – 20%. Сейчас он среди собственников не значится.
 
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