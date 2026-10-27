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Суд в Гамбурге начал второе заседание по делу о подрыве "Северных потоков"

Суд в Гамбурге начал второе заседание по делу о подрыве "Северных потоков" - 27.10.2026, ПРАЙМ

Суд в Гамбурге начал второе заседание по делу о подрыве "Северных потоков"

Высший земельный суд Гамбурга открыл второе заседание по делу о подрыве газопроводов "Северные потоки", передает корреспондент РИА Новости. | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T11:58+0300

2026-10-27T11:58+0300

2026-10-27T11:58+0300

газ

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ГАМБУРГ, 27 окт - ПРАЙМ. Высший земельный суд Гамбурга открыл второе заседание по делу о подрыве газопроводов "Северные потоки", передает корреспондент РИА Новости.Перед началом процесса в зал под охраной доставили гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в руководстве диверсионной группой. Он занял место за столом по правую сторону от судейского президиума рядом со своими немецкими адвокатами - Ларсом Брегелером и Йесом Мейером-Локампом.Заседание объявили открытым, когда в зал вошла коллегия из пяти судей, и все присутствующие поднялись со своих мест.Перед началом слушаний у здания суда нет пикетов и очередей из журналистов. Присутствие полиции на прилегающей территории также не зафиксировано.Ожидается, что в ходе заседания суд огласит решение по ходатайству защиты, которая настаивает на прекращении дела из-за имеющихся, по ее мнению, процессуальных препятствий.Слушания проходят в условиях повышенных мер безопасности. Зал разделен на две зоны массивным пуленепробиваемым стеклом и специальной защитной сеткой, уходящей под потолок. В первой зоне располагаются коллегия судей, прокуроры, подсудимый и его защита, во второй, на деревянных скамьях, - представители прессы и немногочисленные зрители.На входе действует двойной кордон контроля: первый досмотр посетители и журналисты проходят на входе в здание, второй - непосредственно перед залом заседаний. Согласно правилам, в зал запрещено проносить личные вещи, а фото-, видеосъемка и аудиозапись запрещены. За соблюдением порядка следит служба безопасности суда.Суд по делу о подрыве "Северных потоков" начался в Гамбурге 14 октября, всего в рамках процесса запланировано более 20 заседаний.Бывшего украинского военного Сергея Кузнецова задержали в августе 2025 года в Италии, откуда экстрадировали в Германию. По версии немецкого следствия, по поручению государственных структур Украины он вместе с другими военнослужащими разработал план по уничтожению "Северных потоков". Прокуратура ФРГ предъявила Кузнецову обвинения в соучастии в военном преступлении в виде атаки на гражданские объекты. Кроме того, ему инкриминируют организацию взрыва, уничтожение сооружений и нарушение работы общественных предприятий. Максимальный срок наказания, который грозит Кузнецову по немецкому уголовному законодательству, составляет до 15 лет лишения свободы.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

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газ, украина, суд, северный поток - 2, россия, германия