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Суд отменил решение о взыскании 634 миллионов рублей с "Ингосстраха"

Суд отменил решение о взыскании 634 миллионов рублей с "Ингосстраха" - 27.10.2026, ПРАЙМ

Суд отменил решение о взыскании 634 миллионов рублей с "Ингосстраха"

Арбитражный суд Московского округа отменил постановление апелляционного суда, который в июне по иску одного из юрлиц бывшей немецкой сети строительных... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T16:44+0300

2026-10-27T16:44+0300

2026-10-27T16:44+0300

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МОСКВА, 27 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа отменил постановление апелляционного суда, который в июне по иску одного из юрлиц бывшей немецкой сети строительных гипермаркетов OBI – столичного ООО "Сделай своими руками" – взыскал более 634 миллионов рублей с крупной страховой компании "Ингосстрах", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. В то же время окружной суд, рассмотрев во вторник кассационную жалобу "Ингосстраха", отменил и февральское решение арбитражного суд Москвы, полностью отклонившего иск. Дело отправлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. Истец пояснил в суде первой инстанции, что в иске заявлено требование о взыскании страхового возмещения в связи с пожаром, который случился в гипермаркете OBI в подмосковных Химках в 2022 году. Представитель "Ингосстраха" просил требования отклонить, так как ущерб вследствие любых строительных работ не входил в предмет договора страхования. Между тем, экспертами установлено, что причиной пожара стали сварочные работы. Юрист уточнил, что прежние собственники гипермаркета по этой причине не обращались с иском к страхователю. Девятый арбитражный апелляционный суд решил, что "договор не содержит детального описания страховых случаев, устанавливая, что таковым является внезапное и непредвиденное воздействие на застрахованное имущество, приведшее к его повреждению или утрате". К числу таких причин суд отнес пожар, "который и стал непосредственной причиной убытков в настоящем деле". Пожар, охвативший 17 тысяч квадратных метров, начался в гипермаркете OBI рано утром 9 декабря. В результате OBI почти полностью сгорел, а основное здание торгового центра "Мега Химки" не пострадало. Погиб охранник гипермаркета. Сотрудники ООО "Торгово-строительная компания "Дельта Строй", в том числе прораб Ильнур Шайхутдинов и сварщик Денис Сагитов, стали фигурантами уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к крупному пожару в торговом центре и гибели человека. Немецкая сеть OBI вышла на российский рынок в 2003 году, открыв с тех пор 27 гипермаркетов. В 2022 году она приостановила работу в РФ, а затем подписала соглашение о продаже активов российским собственникам. В середине января "Группа Лента" объявила о приобретении активов торговой сети "OBI Россия" в виде 25 магазинов. Незадолго до этого сеть OBI сообщила на официальном сайте о плане смены названия на "DOM Лента".

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