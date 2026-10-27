https://1prime.ru/20261027/tanker-gazovoz-874665231.html

Второй серийный арктический танкер-газовоз вышел на маршруты Севморпути

Второй серийный арктический танкер-газовоз вышел на маршруты Севморпути - 27.10.2026, ПРАЙМ

Второй серийный арктический танкер-газовоз вышел на маршруты Севморпути

Второй серийный арктический танкер-газовоз "Константин Посьет" вышел на маршруты Северного морского пути, сообщил Минтранс России. | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T18:43+0300

2026-10-27T18:43+0300

2026-10-27T18:43+0300

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Второй серийный арктический танкер-газовоз "Константин Посьет" вышел на маршруты Северного морского пути, сообщил Минтранс России. "На маршруты Северного морского пути вышел второй серийный арктический танкер-газовоз, построенный на российской верфи "Звезда". Раньше такие суда строили только за рубежом", - говорится в сообщении. Арктический газовоз "Константин Посьет" стал вторым судном в серии из 15 танкеров-газовозов ледового класса Arc7. Газовоз построен на судостроительном комплексе "Звезда" по заказу "Совкомфлота" для проекта "Арктик СПГ 2". Характеристики судна позволят ему в круглогодичном режиме транспортировать СПГ по трассам Севморпути.

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