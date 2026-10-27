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Взаимный товарооборот между Россией и Алжиром вырос более чем на 20% - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Взаимный товарооборот между Россией и Алжиром вырос более чем на 20%
Взаимный товарооборот между Россией и Алжиром вырос более чем на 20% - 27.10.2026, ПРАЙМ
Взаимный товарооборот между Россией и Алжиром вырос более чем на 20%
Объем взаимной торговли между Россией и Алжиром с начала 2026 года увеличился более чем на 20%, заявил в интервью РИА Новости посол России в Алжире Алексей... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T06:57+0300
2026-10-27T06:57+0300
россия
мировая экономика
алжир
москва
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АЛЖИР, 27 окт - ПРАЙМ. Объем взаимной торговли между Россией и Алжиром с начала 2026 года увеличился более чем на 20%, заявил в интервью РИА Новости посол России в Алжире Алексей Соломатин. "По подтвержденным данным, с начала года товарооборот между Россией и Алжиром вырос более чем на 20%. Это хороший показатель, особенно с учетом того, что Алжир является одним из важнейших партнеров России на Африканском континенте", - сказал Соломатин. По словам дипломата, Алжир занимает второе-третье место среди африканских государств по уровню торгового взаимодействия с Россией. "Мы довольны достигнутыми результатами, поскольку возможности для укрепления и развития наших отношений практически не ограничены. Мы продолжаем работать над их расширением и прилагаем для этого все возможные усилия", - подчеркнул посол. В июне 2023 года в ходе визита президента Алжира Абдельмаджида Теббуна в Москву страны подписали декларацию об углубленном стратегическом партнерстве, предусматривающую расширение сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, промышленной и других сферах.
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40
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россия, мировая экономика, алжир, москва
РОССИЯ, Мировая экономика, АЛЖИР, МОСКВА
06:57 27.10.2026
 
Взаимный товарооборот между Россией и Алжиром вырос более чем на 20%

Посол Соломатин: товарооборот между Россией и Алжиром с начала года вырос более чем на 20%

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АЛЖИР, 27 окт - ПРАЙМ. Объем взаимной торговли между Россией и Алжиром с начала 2026 года увеличился более чем на 20%, заявил в интервью РИА Новости посол России в Алжире Алексей Соломатин.
"По подтвержденным данным, с начала года товарооборот между Россией и Алжиром вырос более чем на 20%. Это хороший показатель, особенно с учетом того, что Алжир является одним из важнейших партнеров России на Африканском континенте", - сказал Соломатин.
По словам дипломата, Алжир занимает второе-третье место среди африканских государств по уровню торгового взаимодействия с Россией.
"Мы довольны достигнутыми результатами, поскольку возможности для укрепления и развития наших отношений практически не ограничены. Мы продолжаем работать над их расширением и прилагаем для этого все возможные усилия", - подчеркнул посол.
В июне 2023 года в ходе визита президента Алжира Абдельмаджида Теббуна в Москву страны подписали декларацию об углубленном стратегическом партнерстве, предусматривающую расширение сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, промышленной и других сферах.
 
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