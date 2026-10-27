https://1prime.ru/20261027/tovarooborot-874627862.html

Взаимный товарооборот между Россией и Алжиром вырос более чем на 20%

Взаимный товарооборот между Россией и Алжиром вырос более чем на 20% - 27.10.2026, ПРАЙМ

Взаимный товарооборот между Россией и Алжиром вырос более чем на 20%

Объем взаимной торговли между Россией и Алжиром с начала 2026 года увеличился более чем на 20%, заявил в интервью РИА Новости посол России в Алжире Алексей... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T06:57+0300

2026-10-27T06:57+0300

2026-10-27T06:57+0300

россия

мировая экономика

алжир

москва

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874627862.jpg?1793073457

АЛЖИР, 27 окт - ПРАЙМ. Объем взаимной торговли между Россией и Алжиром с начала 2026 года увеличился более чем на 20%, заявил в интервью РИА Новости посол России в Алжире Алексей Соломатин. "По подтвержденным данным, с начала года товарооборот между Россией и Алжиром вырос более чем на 20%. Это хороший показатель, особенно с учетом того, что Алжир является одним из важнейших партнеров России на Африканском континенте", - сказал Соломатин. По словам дипломата, Алжир занимает второе-третье место среди африканских государств по уровню торгового взаимодействия с Россией. "Мы довольны достигнутыми результатами, поскольку возможности для укрепления и развития наших отношений практически не ограничены. Мы продолжаем работать над их расширением и прилагаем для этого все возможные усилия", - подчеркнул посол. В июне 2023 года в ходе визита президента Алжира Абдельмаджида Теббуна в Москву страны подписали декларацию об углубленном стратегическом партнерстве, предусматривающую расширение сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, промышленной и других сферах.

алжир

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, алжир, москва