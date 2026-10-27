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Товарооборот России со странами Африки вырос на 10,5% с 2023 года - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Товарооборот России со странами Африки вырос на 10,5% с 2023 года
Товарооборот России со странами Африки вырос на 10,5% с 2023 года - 27.10.2026, ПРАЙМ
Товарооборот России со странами Африки вырос на 10,5% с 2023 года
Товарооборот России со странами Африки вырос на 10,5% с 2023 года, и это произошло вопреки козням и давлению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T12:58+0300
2026-10-27T12:58+0300
россия
мировая экономика
африка
мария захарова
мид рф
мид
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Товарооборот России со странами Африки вырос на 10,5% с 2023 года, и это произошло вопреки козням и давлению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что с 2023 года, то есть с момента проведения предыдущего саммита Россия-Африка, на континенте заработали несколько новых или возобновленных российских посольств, что привело в том числе и к практическим результатам. "Наш товарооборот за эти годы вырос на 10,5%. И это несмотря на кризисные явления, на те сложности, на те козни, которые мы видим, в том числе. А все равно динамика-то позитивная и еще какая. По итогам 2025 года товарооборот, как я уже говорила, превысил 27 миллиардов долларов, до 22 увеличилось число, как я уже сказала, рабочих инструментов, которые помогают реализовывать все эти проекты, то есть межправительственные комиссии", - сказала она в ходе встречи с участниками медиафорума Россия-Африка 2026. Третий саммит Россия-Африка проходит в российской столице 28–29 октября.
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россия, мировая экономика, африка, мария захарова, мид рф, мид
РОССИЯ, Мировая экономика, АФРИКА, Мария Захарова, МИД РФ, МИД
12:58 27.10.2026
 
Товарооборот России со странами Африки вырос на 10,5% с 2023 года

Захарова: товарооборот России со странами Африки вырос на 10,5% с 2023 года

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Товарооборот России со странами Африки вырос на 10,5% с 2023 года, и это произошло вопреки козням и давлению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат подчеркнула, что с 2023 года, то есть с момента проведения предыдущего саммита Россия-Африка, на континенте заработали несколько новых или возобновленных российских посольств, что привело в том числе и к практическим результатам.
"Наш товарооборот за эти годы вырос на 10,5%. И это несмотря на кризисные явления, на те сложности, на те козни, которые мы видим, в том числе. А все равно динамика-то позитивная и еще какая. По итогам 2025 года товарооборот, как я уже говорила, превысил 27 миллиардов долларов, до 22 увеличилось число, как я уже сказала, рабочих инструментов, которые помогают реализовывать все эти проекты, то есть межправительственные комиссии", - сказала она в ходе встречи с участниками медиафорума Россия-Африка 2026.
Третий саммит Россия-Африка проходит в российской столице 28–29 октября.
 
РОССИЯМировая экономикаАФРИКАМария ЗахароваМИД РФМИД
 
 
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