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Товарооборот России со странами Африки вырос на 10,5% с 2023 года

Товарооборот России со странами Африки вырос на 10,5% с 2023 года - 27.10.2026, ПРАЙМ

Товарооборот России со странами Африки вырос на 10,5% с 2023 года

Товарооборот России со странами Африки вырос на 10,5% с 2023 года, и это произошло вопреки козням и давлению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T12:58+0300

2026-10-27T12:58+0300

2026-10-27T12:58+0300

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Товарооборот России со странами Африки вырос на 10,5% с 2023 года, и это произошло вопреки козням и давлению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что с 2023 года, то есть с момента проведения предыдущего саммита Россия-Африка, на континенте заработали несколько новых или возобновленных российских посольств, что привело в том числе и к практическим результатам. "Наш товарооборот за эти годы вырос на 10,5%. И это несмотря на кризисные явления, на те сложности, на те козни, которые мы видим, в том числе. А все равно динамика-то позитивная и еще какая. По итогам 2025 года товарооборот, как я уже говорила, превысил 27 миллиардов долларов, до 22 увеличилось число, как я уже сказала, рабочих инструментов, которые помогают реализовывать все эти проекты, то есть межправительственные комиссии", - сказала она в ходе встречи с участниками медиафорума Россия-Африка 2026. Третий саммит Россия-Африка проходит в российской столице 28–29 октября.

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россия, мировая экономика, африка, мария захарова, мид рф, мид