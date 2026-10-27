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Товарооборот между Россией и ЮАР ежегодно превышает $1 млрд

Товарооборот между Россией и ЮАР ежегодно превышает $1 млрд - 27.10.2026, ПРАЙМ

Товарооборот между Россией и ЮАР ежегодно превышает $1 млрд

Товарооборот между Россией и ЮАР ежегодно растет и уже четвертый год подряд превышает 1 миллиард долларов, РФ импортирует фрукты, орехи, марганцевые руды,... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T17:26+0300

2026-10-27T17:26+0300

2026-10-27T17:26+0300

россия

сельское хозяйство

юар

африка

александр козлов

виктор вексельберг

минприроды

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и ЮАР ежегодно растет и уже четвертый год подряд превышает 1 миллиард долларов, РФ импортирует фрукты, орехи, марганцевые руды, экспортирует пшеницу и удобрения, сообщил глава Минприроды РФ, сопредседатель Смешанного межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству между Россией и ЮАР Александр Козлов. "Россия и Южно-Африканская Республика - стратегические партнеры... Межгосударственный товарооборот растет каждый год. И стабильно уже четыре года подряд превышает миллиард долларов США", - сказал он на расширенном заседании Делового совета "Россия - ЮАР" при ТПП РФ. Козлов отметил, что ЮАР входит в шестерку крупнейших российских торговых партнеров в Африке. По его словам, основная номенклатура - это продовольственные товары. Россия импортирует фрукты, сухофрукты, орехи, а экспортирует пшеницу. Кроме того, в республику поставляются удобрения. Россия, в свою очередь, закупает марганцевые руды. "Марганец также является ключевым для наших совместных инвестиционных проектов. Их сейчас два: по разработке крупнейшего рудника в Африке и металлургический завод", - уточнил Козлов. Кроме того, министр добавил, что Россия готова поставлять авиационную технику, например, вертолеты Ми-17. Также РФ открыта к сотрудничеству на железнодорожных линиях. Российскую часть Делового совета "Россия - ЮАР" при ТПП РФ возглавляет председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг. Совет входит в систему двусторонних деловых советов, действующих под эгидой палаты.

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россия, сельское хозяйство, юар, африка, александр козлов, виктор вексельберг, минприроды