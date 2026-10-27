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Toyota отзывает в США более 228 тысяч машин - 27.10.2026, ПРАЙМ
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Toyota отзывает в США более 228 тысяч машин
Toyota отзывает в США более 228 тысяч машин - 27.10.2026, ПРАЙМ
Toyota отзывает в США более 228 тысяч машин
Toyota Motor Corp. отзывает в США более 228 тысяч автомобилей из-за проблем с сиденьями, которые могут привести к получению травм при аварии, говорится в... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T11:24+0300
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бизнес
сша
toyota
toyota camry
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Toyota Motor Corp. отзывает в США более 228 тысяч автомобилей из-за проблем с сиденьями, которые могут привести к получению травм при аварии, говорится в сообщении Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). "Toyota Motor Engineering &amp; Manufacturing (Toyota) отзывает некоторые семиместные автомобили Sienna Hybrid 2022-2026 годов выпуска. Спинки сидений второго ряда могут не остаться закрепленными в случае аварии", - говорится в сообщении. Всего компания отзывает 228 367 автомобиля. Незакрепленная спинка автомобильного сидения не может защитить пассажира должным образом во время аварии, что повышает риск получения травм, предупреждает NHTSA. Отмечается, что дилеры обновят электронный блок управления вспомогательной системы безопасности, а для автомобилей с пакетом "Мобильность как услуга" заменят спинки двух сидений второго ряда бесплатно. Письма с уведомлениями планируется разослать владельцам 7 декабря, говорится в документе.
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бизнес, сша, toyota, toyota camry
Бизнес, США, Toyota, Toyota Camry
11:24 27.10.2026 (обновлено: 11:33 27.10.2026)
 
Toyota отзывает в США более 228 тысяч машин

Toyota отзывает в США более 228 тысяч машин из-за возможных проблем с сиденьями

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Toyota Motor Corp. отзывает в США более 228 тысяч автомобилей из-за проблем с сиденьями, которые могут привести к получению травм при аварии, говорится в сообщении Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).
"Toyota Motor Engineering & Manufacturing (Toyota) отзывает некоторые семиместные автомобили Sienna Hybrid 2022-2026 годов выпуска. Спинки сидений второго ряда могут не остаться закрепленными в случае аварии", - говорится в сообщении.
Всего компания отзывает 228 367 автомобиля. Незакрепленная спинка автомобильного сидения не может защитить пассажира должным образом во время аварии, что повышает риск получения травм, предупреждает NHTSA.
Отмечается, что дилеры обновят электронный блок управления вспомогательной системы безопасности, а для автомобилей с пакетом "Мобильность как услуга" заменят спинки двух сидений второго ряда бесплатно.
Письма с уведомлениями планируется разослать владельцам 7 декабря, говорится в документе.
 
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