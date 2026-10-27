https://1prime.ru/20261027/toyota-874638810.html

Toyota отзывает в США более 228 тысяч машин

Toyota отзывает в США более 228 тысяч машин - 27.10.2026, ПРАЙМ

Toyota отзывает в США более 228 тысяч машин

Toyota Motor Corp. отзывает в США более 228 тысяч автомобилей из-за проблем с сиденьями, которые могут привести к получению травм при аварии, говорится в... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T11:24+0300

2026-10-27T11:24+0300

2026-10-27T11:33+0300

бизнес

сша

toyota

toyota camry

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874638810.jpg?1793090014

МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Toyota Motor Corp. отзывает в США более 228 тысяч автомобилей из-за проблем с сиденьями, которые могут привести к получению травм при аварии, говорится в сообщении Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA). "Toyota Motor Engineering & Manufacturing (Toyota) отзывает некоторые семиместные автомобили Sienna Hybrid 2022-2026 годов выпуска. Спинки сидений второго ряда могут не остаться закрепленными в случае аварии", - говорится в сообщении. Всего компания отзывает 228 367 автомобиля. Незакрепленная спинка автомобильного сидения не может защитить пассажира должным образом во время аварии, что повышает риск получения травм, предупреждает NHTSA. Отмечается, что дилеры обновят электронный блок управления вспомогательной системы безопасности, а для автомобилей с пакетом "Мобильность как услуга" заменят спинки двух сидений второго ряда бесплатно. Письма с уведомлениями планируется разослать владельцам 7 декабря, говорится в документе.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, сша, toyota, toyota camry