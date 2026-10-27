https://1prime.ru/20261027/tramp-874643679.html

Трампу запретили вырубать национальный парк ради поля для гольфа, пишет WP

Трампу запретили вырубать национальный парк ради поля для гольфа, пишет WP - 27.10.2026, ПРАЙМ

Трампу запретили вырубать национальный парк ради поля для гольфа, пишет WP

Федеральный судья запретил администрации Трампа вырубать новые деревья в парке Ист-Потомак без предварительного судебного решения, что стало значительной... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T12:42+0300

2026-10-27T12:42+0300

2026-10-27T12:42+0300

бизнес

сша

общество

https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/01/15/866741827_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_dea87fcd805aeb375f6b409aceb7213e.jpg

МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Федеральный судья запретил администрации Трампа вырубать новые деревья в парке Ист-Потомак без предварительного судебного решения, что стало значительной победой защитников парка и местных гольфистов, оспаривающих план перестройки общественного гольф-поля, пишет The Washington Post.В решении на 70 страниц окружной судья Ана Рейес установила, что недавняя вырубка деревьев была проведена для продвижения более широкого плана Трампа по замене исторического поля на чемпионную схему, разработанную Томом Фацио. Заявленное администрацией обоснование — что работы были отдельной попыткой выполнить рекомендации отчета 2019 года — судья назвала "предлогом"."Редко, если вообще когда-либо, Министерство юстиции США призывало федеральный суд не верить действующему президенту", — написала Рейес.Судья также обязала администрацию уведомлять суд и истцов не менее чем за 10 рабочих дней до закрытия любой части поля или необратимых изменений в парке. Трамп ответил, что Минюст "немедленно обжалует" решение, и назвал требования к уведомлению "трудоемкими, ненужными, дорогими и неконституционными". "Судья абсолютно не имеет права задерживать этот очень важный и красивый проект", — написал он в Truth Social. Как отмечает издание, спор обострился после того, как бригады Службы национальных парков срубили более 400 деревьев в праздничные выходные 10 октября, а судья пришла к выводу, что правительство, вероятно, нарушило Закон о национальной экологической политике, разбив проект на части.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, сша, общество