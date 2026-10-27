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США могут снять санкции с "фонда Путина" ради сделки по дизелю и мира

США могут снять санкции с "фонда Путина" ради сделки по дизелю и мира - 27.10.2026, ПРАЙМ

США могут снять санкции с "фонда Путина" ради сделки по дизелю и мира

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает снятие санкций с Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) — государственного фонда, который при... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T21:22+0300

2026-10-27T21:22+0300

2026-10-27T21:22+0300

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает снятие санкций с Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) — государственного фонда, который при Байдене называли "секретным фондом" Путина. Как сообщает The New York Times, это стало бы новой уступкой Москве в рамках переговоров о поставках российского дизельного топлива в США и попыток Трампа добиться прекращения войны в Украине. О возможности дополнительного смягчения санкций ранее не сообщалось.Российские чиновники настаивают на этом шаге в ходе более широких переговоров об участии фонда в дизельной сделке. Американский чиновник подтвердил, что администрация рассматривает заявку фонда на снятие санкций по стандартной процедуре — в рамках усилий по "улучшению отношений между США и Россией и помощи в прекращении войны". Тот же чиновник, говоривший на условиях анонимности, похвалил главу РФПИ Кирилла Дмитриева как "полезного посланника" для американских переговорщиков.Снятие санкций с многомиллиардного фонда стало бы значительным отходом от многолетней политики США, использовавших экономическое давление, чтобы заставить Россию изменить поведение. Фонд инвестировал миллиарды долларов в российские компании, часто совместно с инвесторами с Ближнего Востока, стремясь расширить глобальное влияние Москвы. Администрация Байдена ввела санкции против РФПИ через несколько дней после вторжения в 2022 году, назвав его "символом более широкой российской клептократии"."Снятие санкций с фонда будет очень сильным сигналом о том, что мы ослабляем прежнюю позицию о том, что не собираемся смягчать экономические санкции, пока не будет достигнуто урегулирования в Украине", — заявил Эрик Грин, курировавший политику в отношении России в Совете национальной безопасности при Байдене.Рассмотрение новой уступки показывает, как Кремль использует волну дипломатии вокруг Украины для продвижения экономической повестки. В последние недели посланники Трампа и Путин обсуждали продажу части российского нефтяного гиганта связанной инвестгруппе, попытку добычи газа на Аляске (от которой несколько руководителей ушли из-за опасений скрытого российского финансирования) и предложение увеличить экспорт российского газа в Европу, ошеломившее европейские правительства.Теперь РФПИ играет ведущую роль в организации первых поставок российского дизеля в США после того, как Трамп приостановил санкции против него 9 октября. По словам вице-премьера Александра Новака, поставки осуществлены при "значительной поддержке" фонда. По данным NYT, три танкера с российским дизелем уже отправились в США, причём топливо было отправлено без оплаты покупателями. Один из танкеров, Agioi Fanendes, должен был прибыть в США 7 ноября, но недавно сменил направление с Нью-Йорка на "для получения приказов".Дмитриев, финансист с гарвардским и стэнфордским образованием, свободно владеющий английским, стал экономическим посланником Путина в администрации Трампа. Он возглавляет усилия Кремля по продвижению потенциальных сделок в Вашингтоне — стратегия, направленная на то, чтобы Трамп сосредоточился на бизнесе с Россией, а не на давлении ради остановки вторжения. Его основными собеседниками в США были спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.Критики, включая некоторых республиканских законодателей, считают, что Трамп просто уступает Путину экономические выгоды, не оказывая давления для завершения войны. В то же время в команде Трампа полагают, что демонстрация серьёзного настроя на процветающие отношения с Москвой может подтолкнуть российского президента к миру. При этом почти все санкции эпохи Байдена против России остаются в силе.

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мировая экономика, финансы, сша, москва, украина, дональд трамп, кирилл дмитриев, александр новак, рфпи