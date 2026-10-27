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Россия и ЦАР прорабатывают возможности новых поставок продовольствия

Россия и ЦАР прорабатывают возможности новых поставок продовольствия - 27.10.2026, ПРАЙМ

Россия и ЦАР прорабатывают возможности новых поставок продовольствия

Россия и ЦАР прорабатывают возможности новых поставок продовольствия до конца 2026 года, сообщила РИА Новости временная поверенная в делах РФ в ЦАР Данелия... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T20:27+0300

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МОСКВА, 27 окт- ПРАЙМ. Россия и ЦАР прорабатывают возможности новых поставок продовольствия до конца 2026 года, сообщила РИА Новости временная поверенная в делах РФ в ЦАР Данелия Сундетбаева. "Россия уделяет большое внимание укреплению продовольственной безопасности ЦАР... Мы заинтересованы как в продолжении гуманитарного взаимодействия, так и в развитии взаимовыгодного сотрудничества в аграрной сфере", - отметила она. По ее словам, в ходе двусторонних контактов сельское хозяйство всегда обозначается в числе перспективных направлений сотрудничества: в 2025 году состоялась первая в истории поставка мяса птицы из России в ЦАР, из Пензенской области в Банги было экспортировано 27 тонн мяса индейки. "Возможности новых поставок до конца года прорабатываются с учетом потребностей центральноафриканской стороны", - заключила она.

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