https://1prime.ru/20261027/tsar-874669105.html
Россия и ЦАР прорабатывают возможности новых поставок продовольствия
Россия и ЦАР прорабатывают возможности новых поставок продовольствия - 27.10.2026, ПРАЙМ
Россия и ЦАР прорабатывают возможности новых поставок продовольствия
Россия и ЦАР прорабатывают возможности новых поставок продовольствия до конца 2026 года, сообщила РИА Новости временная поверенная в делах РФ в ЦАР Данелия... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T20:27+0300
2026-10-27T20:27+0300
2026-10-27T20:27+0300
россия
цар
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874669105.jpg?1793122032
МОСКВА, 27 окт- ПРАЙМ. Россия и ЦАР прорабатывают возможности новых поставок продовольствия до конца 2026 года, сообщила РИА Новости временная поверенная в делах РФ в ЦАР Данелия Сундетбаева. "Россия уделяет большое внимание укреплению продовольственной безопасности ЦАР... Мы заинтересованы как в продолжении гуманитарного взаимодействия, так и в развитии взаимовыгодного сотрудничества в аграрной сфере", - отметила она. По ее словам, в ходе двусторонних контактов сельское хозяйство всегда обозначается в числе перспективных направлений сотрудничества: в 2025 году состоялась первая в истории поставка мяса птицы из России в ЦАР, из Пензенской области в Банги было экспортировано 27 тонн мяса индейки. "Возможности новых поставок до конца года прорабатываются с учетом потребностей центральноафриканской стороны", - заключила она.
цар
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, цар
Россия и ЦАР прорабатывают возможности новых поставок продовольствия
Россия и ЦАР прорабатывают возможности новых поставок продовольствия до конца 2026 года
МОСКВА, 27 окт- ПРАЙМ. Россия и ЦАР прорабатывают возможности новых поставок продовольствия до конца 2026 года, сообщила РИА Новости временная поверенная в делах РФ в ЦАР Данелия Сундетбаева.
"Россия уделяет большое внимание укреплению продовольственной безопасности ЦАР... Мы заинтересованы как в продолжении гуманитарного взаимодействия, так и в развитии взаимовыгодного сотрудничества в аграрной сфере", - отметила она.
По ее словам, в ходе двусторонних контактов сельское хозяйство всегда обозначается в числе перспективных направлений сотрудничества: в 2025 году состоялась первая в истории поставка мяса птицы из России в ЦАР, из Пензенской области в Банги было экспортировано 27 тонн мяса индейки.
"Возможности новых поставок до конца года прорабатываются с учетом потребностей центральноафриканской стороны", - заключила она.