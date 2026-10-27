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ЦБ дал прогноз по абсорбции ликвидности банков с 28 октября по 3 ноября
ЦБ дал прогноз по абсорбции ликвидности банков с 28 октября по 3 ноября - 27.10.2026, ПРАЙМ
ЦБ дал прогноз по абсорбции ликвидности банков с 28 октября по 3 ноября
Банк России ожидает, что правительство за период с 28 октября по 3 ноября абсорбирует ликвидность банковского сектора на 21 миллиард рублей, следует из... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T11:08+0300
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 28 октября по 3 ноября абсорбирует ликвидность банковского сектора на 21 миллиард рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму повышаются остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 21 по 27 октября, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало банковскую ликвидность на 30 миллиардов рублей. Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 68 миллиардов рублей. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне ЦБ понизит ликвидность банковского сектора на 11 миллиардов. Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 6,565 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции абсорбирования ликвидности на срок одна неделя в объеме 6,5 триллиона рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
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финансы, банки, россия, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России
ЦБ дал прогноз по абсорбции ликвидности банков с 28 октября по 3 ноября
ЦБ: кабмин с 28 октября по 3 ноября абсорбирует ликвидность банков на 21 миллиард рублей
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 28 октября по 3 ноября абсорбирует ликвидность банковского сектора на 21 миллиард рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ.
Именно на эту сумму повышаются остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 21 по 27 октября, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало банковскую ликвидность на 30 миллиардов рублей.
Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 68 миллиардов рублей. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне ЦБ понизит ликвидность банковского сектора на 11 миллиардов.
Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 6,565 триллиона рублей.
С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции абсорбирования ликвидности на срок одна неделя в объеме 6,5 триллиона рублей.
Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.