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В ЦЭМИ оценили перспективы сотрудничества России и Китая - 27.10.2026, ПРАЙМ
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В ЦЭМИ оценили перспективы сотрудничества России и Китая
В ЦЭМИ оценили перспективы сотрудничества России и Китая - 27.10.2026, ПРАЙМ
В ЦЭМИ оценили перспективы сотрудничества России и Китая
Тесное взаимодействие России и Китая в экономической, научно-технической и оборонной сферах может стать одной из опор новой глобализации, заявил РИА Новости... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T17:45+0300
2026-10-27T17:45+0300
технологии
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китай
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Тесное взаимодействие России и Китая в экономической, научно-технической и оборонной сферах может стать одной из опор новой глобализации, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин. "По нашим расчетам индекса национальной силы на 2027 год, среди 193 государств первое место занимает Китай, второе - США, третье - Россия. Индекс учитывает совокупные возможности страны - экономику, вооруженные силы, население, научно-технологический потенциал, территорию и ресурсы, а не отдельные ее составляющие", - сказал он. По его словам, показательно, что сейчас готовится возможная встреча руководителей именно этих трех государств - России, Китая и США - на полях ноябрьского саммита АТЭС. "Этот формат привлекает внимание к вопросу о том, как страны, обладающие наибольшим совокупным потенциалом, будут участвовать в формировании новых правил международного взаимодействия, когда меняется сама организация мировой экономики", - заметил собеседник агентства. "В совместных исследованиях с китайскими коллегами мы предложили описывать следующий этап ее перестройки как "фрактализацию" - процесс, при котором крупные экономические объединения воспроизводят внутри себя часть функций глобальной системы. То есть объединяют рынки, выстраивают производственные цепочки, маршруты поставок, расчеты, технологические платформы и стандарты. Они продолжают торговать с внешним миром, но стремятся сохранять важнейшие функции при сбоях внешних связей", - добавил Бахтизин. Если между такими объединениями будут складываться совместимые правила, технологии и расчетные механизмы, региональная перестройка может стать основой уже новой глобализации, уточнил он. "Одной из ее опор, таким образом, может стать взаимодействие Китая и России, сочетающее экономические, научно-технологические, оборонные и ресурсные возможности двух стран. Тем не менее, масштаб их совместной роли будет зависеть и от того, насколько привлекательными и открытыми окажутся предлагаемые ими связи для других участников", - заключил директор ЦЭМИ.
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40
192
40
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4.7
96
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технологии, россия, китай, сша, ран, атэс
Технологии, РОССИЯ, КИТАЙ, США, РАН, АТЭС
17:45 27.10.2026
 
В ЦЭМИ оценили перспективы сотрудничества России и Китая

Бахтизин: взаимодействие России и Китая может стать опорой новой глобализации

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Тесное взаимодействие России и Китая в экономической, научно-технической и оборонной сферах может стать одной из опор новой глобализации, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин.
"По нашим расчетам индекса национальной силы на 2027 год, среди 193 государств первое место занимает Китай, второе - США, третье - Россия. Индекс учитывает совокупные возможности страны - экономику, вооруженные силы, население, научно-технологический потенциал, территорию и ресурсы, а не отдельные ее составляющие", - сказал он.
По его словам, показательно, что сейчас готовится возможная встреча руководителей именно этих трех государств - России, Китая и США - на полях ноябрьского саммита АТЭС.
"Этот формат привлекает внимание к вопросу о том, как страны, обладающие наибольшим совокупным потенциалом, будут участвовать в формировании новых правил международного взаимодействия, когда меняется сама организация мировой экономики", - заметил собеседник агентства.
"В совместных исследованиях с китайскими коллегами мы предложили описывать следующий этап ее перестройки как "фрактализацию" - процесс, при котором крупные экономические объединения воспроизводят внутри себя часть функций глобальной системы. То есть объединяют рынки, выстраивают производственные цепочки, маршруты поставок, расчеты, технологические платформы и стандарты. Они продолжают торговать с внешним миром, но стремятся сохранять важнейшие функции при сбоях внешних связей", - добавил Бахтизин.
Если между такими объединениями будут складываться совместимые правила, технологии и расчетные механизмы, региональная перестройка может стать основой уже новой глобализации, уточнил он.
"Одной из ее опор, таким образом, может стать взаимодействие Китая и России, сочетающее экономические, научно-технологические, оборонные и ресурсные возможности двух стран. Тем не менее, масштаб их совместной роли будет зависеть и от того, насколько привлекательными и открытыми окажутся предлагаемые ими связи для других участников", - заключил директор ЦЭМИ.
 
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