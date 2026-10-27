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В ЦЭМИ оценили перспективы сотрудничества России и Китая

В ЦЭМИ оценили перспективы сотрудничества России и Китая - 27.10.2026, ПРАЙМ

В ЦЭМИ оценили перспективы сотрудничества России и Китая

Тесное взаимодействие России и Китая в экономической, научно-технической и оборонной сферах может стать одной из опор новой глобализации, заявил РИА Новости... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T17:45+0300

2026-10-27T17:45+0300

2026-10-27T17:45+0300

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Тесное взаимодействие России и Китая в экономической, научно-технической и оборонной сферах может стать одной из опор новой глобализации, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин. "По нашим расчетам индекса национальной силы на 2027 год, среди 193 государств первое место занимает Китай, второе - США, третье - Россия. Индекс учитывает совокупные возможности страны - экономику, вооруженные силы, население, научно-технологический потенциал, территорию и ресурсы, а не отдельные ее составляющие", - сказал он. По его словам, показательно, что сейчас готовится возможная встреча руководителей именно этих трех государств - России, Китая и США - на полях ноябрьского саммита АТЭС. "Этот формат привлекает внимание к вопросу о том, как страны, обладающие наибольшим совокупным потенциалом, будут участвовать в формировании новых правил международного взаимодействия, когда меняется сама организация мировой экономики", - заметил собеседник агентства. "В совместных исследованиях с китайскими коллегами мы предложили описывать следующий этап ее перестройки как "фрактализацию" - процесс, при котором крупные экономические объединения воспроизводят внутри себя часть функций глобальной системы. То есть объединяют рынки, выстраивают производственные цепочки, маршруты поставок, расчеты, технологические платформы и стандарты. Они продолжают торговать с внешним миром, но стремятся сохранять важнейшие функции при сбоях внешних связей", - добавил Бахтизин. Если между такими объединениями будут складываться совместимые правила, технологии и расчетные механизмы, региональная перестройка может стать основой уже новой глобализации, уточнил он. "Одной из ее опор, таким образом, может стать взаимодействие Китая и России, сочетающее экономические, научно-технологические, оборонные и ресурсные возможности двух стран. Тем не менее, масштаб их совместной роли будет зависеть и от того, насколько привлекательными и открытыми окажутся предлагаемые ими связи для других участников", - заключил директор ЦЭМИ.

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технологии, россия, китай, сша, ран, атэс