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Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду
Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду - 27.10.2026, ПРАЙМ
Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 0,03 копейки - до 12,0677 рубля, доллара вырос - на 3,98 копейки, до 80,5307 рубля,... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T18:17+0300
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 0,03 копейки - до 12,0677 рубля, доллара вырос - на 3,98 копейки, до 80,5307 рубля, евро - на 0,42 копейки, до 90,0977 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.
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рынок, сша, банк россии
Центробанк опубликовал официальный курс валют на среду
Официальный курс юаня на среду составляет 12,0677 рубля, доллара - 90,09 рубля
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 0,03 копейки - до 12,0677 рубля, доллара вырос - на 3,98 копейки, до 80,5307 рубля, евро - на 0,42 копейки, до 90,0977 рубля, следует из данных Банка России.
Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.