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Турналог с 2025 года введен в 76 регионах и почти в 3 600 муниципалитетах
Турналог с 2025 года введен в 76 регионах и почти в 3 600 муниципалитетах - 27.10.2026, ПРАЙМ
Турналог с 2025 года введен в 76 регионах и почти в 3 600 муниципалитетах
Туристический налог, действующий в России с 1 января 2025 года, введен в 76 субъектах РФ и почти в 3 600 муниципалитетах, сообщил директор департамента... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T16:38+0300
2026-10-27T16:38+0300
2026-10-27T16:38+0300
бизнес
россия
совет федерации
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Туристический налог, действующий в России с 1 января 2025 года, введен в 76 субъектах РФ и почти в 3 600 муниципалитетах, сообщил директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития РФ Георгий Груша.
"У нас на сегодня турналог введен в 76 субъектах, почти 3,6 тысячи муниципалитетов. Это 27% от общего числа муниципальных образований", - сказал Груша в рамках круглого стола в Совете Федерации.
По его словам, налоговые ставки, которые устанавливают муниципалитеты, максимальные. При этом порядка 7% всех муниципальных образований установили ставки отличные от максимальных, которые предусмотрены кодексом.
"Всего 71 муниципальное образование ввели дифференциацию этих налоговых ставок, что тоже позволяется. Восемь муниципальных образований по сезонности, всего 63 по категории отеля. Цифры на самом деле достаточно небольшие. В основном все пошли путем установления максимального размера ставок", - пояснил он.
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бизнес, россия, совет федерации
Бизнес, РОССИЯ, Совет Федерации
Турналог с 2025 года введен в 76 регионах и почти в 3 600 муниципалитетах
МЭР: турналог с 2025 года введен в 76 субъектах и почти в 3 600 муниципалитетах
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Туристический налог, действующий в России с 1 января 2025 года, введен в 76 субъектах РФ и почти в 3 600 муниципалитетах, сообщил директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития РФ Георгий Груша.
"У нас на сегодня турналог введен в 76 субъектах, почти 3,6 тысячи муниципалитетов. Это 27% от общего числа муниципальных образований", - сказал Груша в рамках круглого стола в Совете Федерации.
По его словам, налоговые ставки, которые устанавливают муниципалитеты, максимальные. При этом порядка 7% всех муниципальных образований установили ставки отличные от максимальных, которые предусмотрены кодексом.
"Всего 71 муниципальное образование ввели дифференциацию этих налоговых ставок, что тоже позволяется. Восемь муниципальных образований по сезонности, всего 63 по категории отеля. Цифры на самом деле достаточно небольшие. В основном все пошли путем установления максимального размера ставок", - пояснил он.