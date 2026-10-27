https://1prime.ru/20261027/tysjachi-874639682.html

Более 19 тысяч участников зарегистрировались на Kazan Digital Week

Более 19 тысяч участников зарегистрировались на Kazan Digital Week - 27.10.2026, ПРАЙМ

Более 19 тысяч участников зарегистрировались на Kazan Digital Week

Более 19 тысяч участников из 76 стран зарегистрировались на международный форум Kazan Digital Week (KDW), который пройдет в Казани 29-31 октября, сообщил... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T11:33+0300

2026-10-27T11:33+0300

2026-10-27T11:33+0300

татарстан

казань

максут шадаев

минцифры

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874639682.jpg?1793089998

КАЗАНЬ, 27 окт – ПРАЙМ. Более 19 тысяч участников из 76 стран зарегистрировались на международный форум Kazan Digital Week (KDW), который пройдет в Казани 29-31 октября, сообщил президент академии наук Татарстана, заместитель председателя оргкомитета форума Рифкат Минниханов. "Зарегистрировано более 19 тысяч участников из 76 стран. Выставочная экспозиция займет 20 тысяч квадратных метров. Особое внимание уделено практическому применению искусственного интеллекта", - сказал Минниханов на брифинге в правительстве республики. По его информации, деловая программа форума традиционно охватывает 10 тематических направлений - от государственного управления и промышленности до здравоохранения и агропромышленного комплекса. Она включает более 100 секций. Деловую программу дополняют партнерские мероприятия - презентации стартапов, конференции, вебинары, хакатоны, турниры, ярмарка вакансий, показ мод. "Для Татарстана это возможность сопоставить разработки с потребностью отраслей и обсудить их внедрение", - подчеркнул спикер. Минниханов уточнил, что 29 октября состоится пленарное заседание "Новые приоритеты и вызовы цифрового развития", модератором которого выступит глава Минцифры России Максут Шадаев. Kazan Digital Week - ежегодная площадка коммуникации разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий, созданных на их основе систем, сервисов и услуг. Событие проводится ежегодно при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и правительства Республики Татарстан.

татарстан

казань

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

татарстан, казань, максут шадаев, минцифры