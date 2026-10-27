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Более 19 тысяч участников зарегистрировались на Kazan Digital Week
Более 19 тысяч участников зарегистрировались на Kazan Digital Week - 27.10.2026, ПРАЙМ
Более 19 тысяч участников зарегистрировались на Kazan Digital Week
Более 19 тысяч участников из 76 стран зарегистрировались на международный форум Kazan Digital Week (KDW), который пройдет в Казани 29-31 октября, сообщил... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T11:33+0300
2026-10-27T11:33+0300
2026-10-27T11:33+0300
татарстан
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КАЗАНЬ, 27 окт – ПРАЙМ. Более 19 тысяч участников из 76 стран зарегистрировались на международный форум Kazan Digital Week (KDW), который пройдет в Казани 29-31 октября, сообщил президент академии наук Татарстана, заместитель председателя оргкомитета форума Рифкат Минниханов.
"Зарегистрировано более 19 тысяч участников из 76 стран. Выставочная экспозиция займет 20 тысяч квадратных метров. Особое внимание уделено практическому применению искусственного интеллекта", - сказал Минниханов на брифинге в правительстве республики.
По его информации, деловая программа форума традиционно охватывает 10 тематических направлений - от государственного управления и промышленности до здравоохранения и агропромышленного комплекса. Она включает более 100 секций. Деловую программу дополняют партнерские мероприятия - презентации стартапов, конференции, вебинары, хакатоны, турниры, ярмарка вакансий, показ мод.
"Для Татарстана это возможность сопоставить разработки с потребностью отраслей и обсудить их внедрение", - подчеркнул спикер.
Минниханов уточнил, что 29 октября состоится пленарное заседание "Новые приоритеты и вызовы цифрового развития", модератором которого выступит глава Минцифры России Максут Шадаев.
Kazan Digital Week - ежегодная площадка коммуникации разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий, созданных на их основе систем, сервисов и услуг. Событие проводится ежегодно при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и правительства Республики Татарстан.
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татарстан, казань, максут шадаев, минцифры
ТАТАРСТАН, КАЗАНЬ, Максут Шадаев, Минцифры
Более 19 тысяч участников зарегистрировались на Kazan Digital Week
На Kazan Digital Week зарегистрировались более 19 тысяч участников из 76 стран
КАЗАНЬ, 27 окт – ПРАЙМ. Более 19 тысяч участников из 76 стран зарегистрировались на международный форум Kazan Digital Week (KDW), который пройдет в Казани 29-31 октября, сообщил президент академии наук Татарстана, заместитель председателя оргкомитета форума Рифкат Минниханов.
"Зарегистрировано более 19 тысяч участников из 76 стран. Выставочная экспозиция займет 20 тысяч квадратных метров. Особое внимание уделено практическому применению искусственного интеллекта", - сказал Минниханов на брифинге в правительстве республики.
По его информации, деловая программа форума традиционно охватывает 10 тематических направлений - от государственного управления и промышленности до здравоохранения и агропромышленного комплекса. Она включает более 100 секций. Деловую программу дополняют партнерские мероприятия - презентации стартапов, конференции, вебинары, хакатоны, турниры, ярмарка вакансий, показ мод.
"Для Татарстана это возможность сопоставить разработки с потребностью отраслей и обсудить их внедрение", - подчеркнул спикер.
Минниханов уточнил, что 29 октября состоится пленарное заседание "Новые приоритеты и вызовы цифрового развития", модератором которого выступит глава Минцифры России Максут Шадаев.
Kazan Digital Week - ежегодная площадка коммуникации разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий, созданных на их основе систем, сервисов и услуг. Событие проводится ежегодно при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и правительства Республики Татарстан.