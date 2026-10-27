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Чистый убыток "Совкомфлота" по РСБУ за девять месяцев вырос на 17%
Чистый убыток "Совкомфлота" по РСБУ за девять месяцев вырос на 17% - 27.10.2026, ПРАЙМ
Чистый убыток "Совкомфлота" по РСБУ за девять месяцев вырос на 17%
Чистый убыток "Совкомфлота" по РСБУ за девять месяцев 2026 года вырос на 17% в годовом выражении и составил 787,8 миллиона рублей, следует из отчета компании. | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T17:39+0300
2026-10-27T17:39+0300
2026-10-27T17:39+0300
россия
финансы
совкомфлот
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Чистый убыток "Совкомфлота" по РСБУ за девять месяцев 2026 года вырос на 17% в годовом выражении и составил 787,8 миллиона рублей, следует из отчета компании.
Выручка в январе-сентябре снизилась почти на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составила 85,5 миллиона рублей. Валовая прибыль снизилась на 42,6%, до 3,185 миллиона рублей.
"Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России и один из лидеров мирового рынка танкерных перевозок. Согласно информации на сайте "Совкомфлота", 82,8% акций принадлежат Российской Федерации, 15,6% - у миноритарных акционеров, 1,6% - квазиказначейские акции.
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россия, финансы, совкомфлот
РОССИЯ, Финансы, Совкомфлот
Чистый убыток "Совкомфлота" по РСБУ за девять месяцев вырос на 17%
Чистый убыток "Совкомфлота" по РСБУ за девять месяцев вырос на 17%
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Чистый убыток "Совкомфлота" по РСБУ за девять месяцев 2026 года вырос на 17% в годовом выражении и составил 787,8 миллиона рублей, следует из отчета компании.
Выручка в январе-сентябре снизилась почти на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составила 85,5 миллиона рублей. Валовая прибыль снизилась на 42,6%, до 3,185 миллиона рублей.
"Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России и один из лидеров мирового рынка танкерных перевозок. Согласно информации на сайте "Совкомфлота", 82,8% акций принадлежат Российской Федерации, 15,6% - у миноритарных акционеров, 1,6% - квазиказначейские акции.