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Участники Форума стран-экспортеров газа изучат механизмы поддержки проектов
Участники Форума стран-экспортеров газа изучат механизмы поддержки проектов - 27.10.2026, ПРАЙМ
Участники Форума стран-экспортеров газа изучат механизмы поддержки проектов
Участники Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) намерены изучать инновационные финансовые и инвестиционные механизмы поддержки проектов в сфере природного газа,... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T18:28+0300
2026-10-27T18:28+0300
2026-10-27T18:28+0300
газ
фсэг
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Участники Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) намерены изучать инновационные финансовые и инвестиционные механизмы поддержки проектов в сфере природного газа, говорится в Московской декларации восьмого саммита глав государств и правительств стран – участниц ФСЭГ.
Текст Московской декларации восьмого саммита глав государств и правительств стран-участниц Форума стран-экспортеров газа опубликован на сайте Кремля.
"Заявляем о нашей общей решимости... Изучать инновационные финансовые и инвестиционные механизмы поддержки проектов в сфере природного газа и разрабатывать специализированные инструменты снижения рисков для улучшения долгосрочного финансирования, без создания для стран – участниц ФСЭГ финансовых обязательств", - говорится в документе.
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газ, фсэг
Участники Форума стран-экспортеров газа изучат механизмы поддержки проектов
Участники Форума стран-экспортеров газа намерены изучать механизмы поддержки проектов
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Участники Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) намерены изучать инновационные финансовые и инвестиционные механизмы поддержки проектов в сфере природного газа, говорится в Московской декларации восьмого саммита глав государств и правительств стран – участниц ФСЭГ.
Текст Московской декларации восьмого саммита глав государств и правительств стран-участниц Форума стран-экспортеров газа опубликован на сайте Кремля.
"Заявляем о нашей общей решимости... Изучать инновационные финансовые и инвестиционные механизмы поддержки проектов в сфере природного газа и разрабатывать специализированные инструменты снижения рисков для улучшения долгосрочного финансирования, без создания для стран – участниц ФСЭГ финансовых обязательств", - говорится в документе.