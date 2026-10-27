https://1prime.ru/20261027/uchastniki-874664565.html

Участники Форума стран-экспортеров газа изучат механизмы поддержки проектов

Участники Форума стран-экспортеров газа изучат механизмы поддержки проектов - 27.10.2026, ПРАЙМ

Участники Форума стран-экспортеров газа изучат механизмы поддержки проектов

Участники Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) намерены изучать инновационные финансовые и инвестиционные механизмы поддержки проектов в сфере природного газа,... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T18:28+0300

2026-10-27T18:28+0300

2026-10-27T18:28+0300

газ

фсэг

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Участники Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) намерены изучать инновационные финансовые и инвестиционные механизмы поддержки проектов в сфере природного газа, говорится в Московской декларации восьмого саммита глав государств и правительств стран – участниц ФСЭГ. Текст Московской декларации восьмого саммита глав государств и правительств стран-участниц Форума стран-экспортеров газа опубликован на сайте Кремля. "Заявляем о нашей общей решимости... Изучать инновационные финансовые и инвестиционные механизмы поддержки проектов в сфере природного газа и разрабатывать специализированные инструменты снижения рисков для улучшения долгосрочного финансирования, без создания для стран – участниц ФСЭГ финансовых обязательств", - говорится в документе.

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